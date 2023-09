Jeden Tag Training. Die Vorbereitung der HAKRO Merlins Crailsheim war anstrengend und eher durchwachsen. Ab sofort muss sich zeigen, was mit dem runderneuerten Kader möglich ist.

Nach langen, anstrengenden Wocher wird es für die HAKRO Merlins Crailsheim nun langsam ernst. Vor dem Start in die Basketball-Bundesliga BBL steht das Pokalspiel beim Zweitligisten in Gießen auf dem Programm (Samstag 23. September 18:30 Uhr). "Ein Spiel unter Wettkampfbedingungen, das wir gewinnen wollen", so Christian Dudasch aus der Presseabteilung der Merlins. Die Vorbereitung sei durchwachsen gewesen, gemessen an den Testspielen, sagt er. Dazu kam die schlimme Schulterverletzung von Center Bogdan Radosavljevic, der seine Karriere beenden musste.

Saisonbeginn Ende September

Am Freitag den 29. September beginnt dann aber mit dem Heimspiel gegen Rostock und dem neuen Center Prince Oduro auch die neue Saison in der ersten Liga. Das Ziel ist laut dem sportlichen Leiter Ingo Enskat erstmal wieder der Klassenerhalt. Diesmal dürfe es aber auch ein bisschen mehr sein, sagt er.

Nicht mehr Schlusslicht beim Etat

Was die finanziellen Mittel anbelangt, spricht Merlins-Geschäftsführer Lukas Lienert von einem kontinuierlichen Wachstum. "Wir sind nicht mehr das Schlusslicht der Liga", so Lienert. Das Ziel sei, sich sportlich und finanziell im Mittelfeld der BBL zu etablieren. Derzeit habe der Verein rund 130 Sponsoren, aber es gebe noch viel Potiental.

Kader runderneuert

Der Kader der Merlins hat sich durch zahlreiche Abgänge und viele Neuverplichtzngen gerade bei den ausländischen Spielern deutlich verändert. Eine Prognose für die neue Saison ist schwierig. Weiter dabei ist jedenfalls Aufbauspieler Maurice Stuckey und der sagte im Gespräch mit dem SWR, dass es eine gute Saison werden kann. Auch Angriffsspieler Fabian Bleck, der seit vier Jahren in Crailsheim spielt, ist zuversichtlich.

Insgesamt fehlte es der Mannschaft in der ersten Wochen der Vorbereitung noch an der Feinabstimmung bei den Spielzügen. Nicht ungewöhnlich. Dass dies nun aber besser wird, ist auch die Aufgabe des serbischen Trainers Nikola Markovic, der im vergangenen Dezember vom Co- zum Cheftrainer in Crailsheim wurde.

Es gibt viel zu reden. Die HAKRO Merlins Crailsheim bereiten sich auf die neue Saison vor. SWR Uli Zwerenz

Rolle als Underdog gefällt

Die Crailsheimer gehören laut dem sportlichen Leiter Ingo Enskat weiter zu den Kleinen in der Basketball-Bundesliga. "Wir sind aber ran gekommen an die anderen", sagt er. Das Management habe einen super Job gemacht. Die Merlins wollen als gereifter Underdog nun auch mal gegen die Großen der Liga wie Bayern und Alba Berlin gewinnen. Beim ersten Heimspiel gegen Rostock heißt es aber sozusagen: Underdog gegen Underdog.