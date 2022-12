HAKRO Merlins Crailsheim im Abstiegskampf angekommen

Basketballbundesligist HAKRO Merlins Crailsheim will sich wohl auf der Spielmacherposition verstärken. Seit der Niederlage in Würzburg belegen die Crailsheimer einen Abstiegsplatz.

Basketballbundesligist HAKRO Merlins Crailsheim will sich möglicherweise auf der Spielmacherposititon verstärken, das hat der sportliche Leiter der Merlins, Ingo Enskat, am Dienstag dem SWR bestätigt. Der Markt werde in dieser Hinsicht gecheckt und wenn sich die Möglichkeit für einen neuen Impuls ergebe, dann seien die Merlins bereit. Die Crailsheimer belegen seit der Niederlage am Sonntag in Würzburg aktuell einen Abstiegsplatz in der Tabelle. Die Mannschaft wartet seit Wochen auf einen Sieg.

Saisonziel heißt Klassenerhalt

Ingo Enskat zeigte sich im Gespräch mit dem SWR nicht sonderlich überrascht oder gar schockiert, dass sich der Crailsheimer Bundesligist in der hinteren Tabellenregion befindet. Die Merlins seien nach wie vor ein kleiner Verein in der Bundesliga, der als allererstes Ziel immer den Klassenerhalt habe, so Enskat. Die Entwicklung sei positiv, aber man sei nicht auf dem Level, konstant um die Playoffs mitzuspielen.

Trainer-Team bleibt

Keine weitere Veränderung ist laut Enskat auf der Trainerpositon geplant. Vor knapp zwei Wochen hatte der bisherige Co-Trainer Nikola Markovic das Amt von Sebastian Gleim übernommen. Seither gab es in drei Spielen drei Niederlagen. Das aktuelle Trainerteam sei keine Interimslösung, so der sportliche Leiter Ingo Enskat. Das nächste Spiel bestreiten die Merlins am 4. Januar in Braunschweig, bei einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.