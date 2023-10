Basketballer Paul Zipser: "Ich habe die Ärzte schon überrascht"

Paul Zipser gehörte zu den besten Basketballern der Welt, bis ihn eine Gehirnblutung fast die Karriere kostete. Doch der Heidelberger kämpfte sich zurück auf den Basketball-Court. Nun spielt er wieder in seiner Heimat.

Basketballer Paul Zipser genießt seinen neuen Alltag und seine neue, alte Heimat. "Heidelberg ist für mich Heimat pur", beschreibt der 29-Jährige seine Gefühle, als er SWR Sport vergangene Woche zum Interview auf den Heidelberger Neckarwiesen trifft. "Es gibt überall tausend Ecken, so viele Erinnerungen, das ist natürlich saugeil."

Seit diesem Sommer spielt Zipser wieder für seinen Heimatverein, die MLP Academics Heidelberg. Auch in seiner neuen, alten Mannschaft ist er sofort angekommen. Zipser ist beliebt im Team, umgänglich und hilft, wo er helfen kann. Das wissen seine Mannschaftskameraden zu würdigen. "Paul ist ein gemütlicher Typ," sagt Niklas Würzner, "ein sehr netter Typ, sehr bodenständig." Eigenschaften, die Zipser nach einem schweren Schicksalsschlag helfen, in den Leistungssport und auf den Basketball-Court zurückzukommen.

Zipser kämpft sich nach Gehirnblutung zurück

Denn im Juni 2021 wird bei ihm eine Gehirnblutung festgestellt, ausgelöst durch ein Kavernom im Stammhirn, eine gutartige Gefäßmissbildung. Zipser ist zu dieser Zeit beim FC Bayern München Basketball unter Vertrag. Ein Schock für Fans, Mannschaft und Trainer. Aber für Zipser war schnell klar: "Ich war seit der ersten Sekunde fokussiert aufs Zurückkommen, ob das jetzt Basketball ist oder der Alltag."

Nach der geglückten Operation muss Zipser viele Dinge neu lernen. Er geht extrem fokussiert und willensstark auf den schweren Weg. "Ganz früh hab ich mich gezwungen, Sachen zu trainieren und Dinge wieder zu machen", blickt Zipser zurück auf seine Reha-Zeit und stellt fest: "Ich habe die Ärzte schon überrascht."

Zipsers Karriere von Verletzungen und Comebacks geprägt

Aber fast wäre es das Ende einer großen Karriere gewesen, die in Heidelberg begonnen hat. Paul Zipser gilt als eines der größten Basketball-Talente Deutschlands. Sein Weg führt 2016 über den FC Bayern Basketball direkt in die Nordamerikanische Profiliga, die NBA. Bei den Chicago Bulls unterschreibt er einen Zweijahresvertrag, spielt dort gegen die Besten der Welt.

Paul Zipser (links) spielt zwei Jahre bei den Chicago Bulls in der NBA gegen die besten Basketballer der Welt IMAGO IMAGO / Agencia EFE

Ein Ermüdungsbruch im Fuß, der spät erkannt wird, führt ihn zurück nach Deutschland. Verletzungen werfen Paul Zipser in seiner Karriere immer wieder zurück - aber er schafft auch immer wieder den Weg zurück, selbst nach seiner Gehirnblutung. Nach zehn Monaten feiert er bei den Bayern 2022 sein emotionales Comeback in der Basketball-Bundesliga.

In Heidelberg will Zipser zurück zu alter Stärke finden

Eine Leistung, die auch seine neuen Teamkollegen in Heidelberg mit viel Respekt würdigen. "Was er da geleistet hat, da zieh' ich absolut meinen Hut", sagt Niklas Würzner. Dass Zipser wieder auf das Level Bundesliga zurückgekommen sei, ist für Würzner "eine Riesen-Leistung". In Heidelberg will Zipser zurück zu alter Stärke finden.

Einen Schritt macht er im Saisoneröffnungsspiel der Academics am vergangenen Donnerstag gegen Alba Berlin. Im zweiten Spiel gegen Rostock am Sonntag war er mit 22 Punkten zweitbester Werfer seines Teams. Und selbst wenn noch nicht alles klappt, der Verein gibt ihm die Zeit. So formuliert Zipser einen eindeutigen Vorsatz für das Jahr in Heidelberg: "Mein großes Ziel ist nach dem Jahr klar besser auszusehen als vor dem Jahr."