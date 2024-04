Für die Heilbronner ist die Saison nach einer Niederlage in Hannover vorbei. Dennoch sind die Falken weitgehend zufrieden und wollen in der neuen Saison wieder angreifen.

In Spiel fünf der Serie gegen die Hannover Scorpions haben die Heilbronner Falken im Eishockey-Oberliga-Halbfinale mit 1:5 in Niedersachsen verloren. Damit bleiben sie auch in der kommenden Saison in der Oberliga.

Heilbronner in Spiel fünf unterlegen

Die Falken hätten in Hannover gewinnen müssen, das war klar. Nach einem relativ guten Start der Falken stand es dann schon nach dem ersten Viertel 2:0 für Hannover. Zwei weitere Gegentreffer mussten die Heilbronner dann im zweiten Drittel einstecken, gaben aber nicht auf. Kurz vor Ende des Spiels gelang ihnen dann das 1:4, was allerdings recht schnell mit dem 1:5 beantwortet wurde. Bei diesem Stand blieb es. Der Traum vom Wiederaufstieg ist zu Ende. Dennoch ist auch Sportdirektor Martin Jiranek mit der Saison zufrieden, auch wenn im ersten Moment die Enttäuschung überwiegt.

Die Falken haben laut Jiranek gegen einen starken Gegner aus Hannover verloren, aber dabei immer toll gekämpft. Nun kommt die Sommerpause. Die Falken wollen laut Jiranek in der neuen Saison dann wieder angreifen und unter die besten Vier kommen. Dann kommt es voraussichtlich zum mit Spannung erwarteten Duell Heilbronn gegen Bietigheim (Kreis Ludwigsburg).

Klar ist, der Falken-Kader wird sich in den kommenden Tagen und Wochen auf der einen oder anderen Position verändern. Die ersten Gespräche, welcher Spieler bleibt und wer gehen muss, sollen bereits in dieser Woche stattfinden. Für den Rest geht es in die Sommerpause.