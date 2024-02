Bredlow fehlt im Training - wer soll gegen den 1. FC Köln spielen?

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hatte unter der Woche mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Nun könnte auch noch der zweite Torwart ausfallen. Ist das die Chance für Dennis Seimen?

Der Trainingsplatz des VfB Stuttgart war unter der Woche dünn besiedelt. Denn die Liste mit den Ausfällen ist lang: Deniz Undav, Nikolas Nartey, Dan-Axel Zagadou, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Torhüter Alexander Nübel. Am Donnerstag fehlte auch noch Ersatzkeeper Fabian Bredlow im Training. Immerhin: Verteidiger Anthony Rouault, der zuletzt wegen eines Nasenbeinbruchs fehlte, war in dieser Woche wieder im Training.

Fehlt dem VfB Stuttgart auch Torwart Nummer zwei?

Dass die Partie für Stammtorwart Alexander Nübel wegen der Hüftprobleme zu früh kommt, hatte sich angedeutet. Nun ist aber auch der Einsatz von Ersatzmann Fabian Bredlow etwas unsicher, weil er "offenbar etwas Schlechtes gegessen hat", wie Hoeneß berichtete. Sollte am Samstag gegen den 1. FC Köln (ab 15:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) auch Bredlow ausfallen, stünde das erst 18 Jahre alte Talent Dennis Seimen als Alternative parat. Doch Hoeneß, der sich am Donnerstag mit Gerüchten um seine mögliche Zukunft als Bayern-Trainer herumschlagen musste, rechnet erst einmal mit seiner Nummer zwei: "Wir hoffen, dass es daran lag."

Guirassy wird erneut für den VfB Stuttgart stürmen

Kapitän Waldemar Anton habe zudem Rücken-, Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt Adduktorenprobleme. Für Hoeneß sind all die Fragezeichen und Ausfälle zusätzliche Faktoren, um die abstiegsgefährdeten Kölner nicht zu unterschätzen. "Es geht für Köln um sehr, sehr, sehr viel. Es geht bei ihnen um Abstiegskampf, um die Existenz. Entsprechend ist deren Leistungsbereitschaft", warnte Hoeneß. Das Hinspiel hatte der VfB in Köln mit 2:0 für sich entschieden. Der damalige Doppeltorschütze Deniz Undav fällt mit einem kleinen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel aus. Allerdings hat Sturmpartner Serhou Guirassy in der Vorwoche bei Darmstadt 98 bereits bewiesen, dass er nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup wieder fit und treffsicher ist.