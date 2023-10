Wie kann der VfB Stuttgart Serhou Guirassy ersetzen?

Serhou Guirassy wird dem VfB Stuttgart vorerst fehlen. Nun stellt sich bei den Schwaben die Frage: Wer soll den 14-Tore-Mann ersetzen?

Es hätte aus Sicht des VfB Stuttgart alles so schön sorgenfrei weitergehen können. In Berlin festigten die Schwaben mit dem 3:0 (1:0) beim 1. FC Union den zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga. Die Oberschenkelverletzung von Torjäger Serhou Guirassy, der mit seinem 14. Saisontor in der Hauptstadt zum 1:0 getroffen hatte, sorgt aber für einen mächtigen Stimmungsdämpfer. Der Nationalspieler Guineas musste nach einer knappen halben Stunde vom Feld und werde "einige Wochen" nicht zur Verfügung stehen, teilte der Verein am Sonntag mit.

Silas und Undav treffen für den VfB in Berlin

"Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung er zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren", sagte Sebastian Hoeneß am Tag nach dem sechsten Sieg in Serie. Allzu viele Sorgenfalten dürfte der Ausfall des besten Bundesliga-Torjägers dem Trainer vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) nicht bereiten. Denn der für Guirassy eingewechselte Deniz Undav traf zum Endstand, nachdem zuvor Silas Katompa Mvumpa auf 2:0 erhöht hatte.

Der 27-jährige Undav dürfte gegen Hoffenheim der erste Kandidat für den Platz im Sturmzentrum sein. Der Leihspieler von Brighton & Hove Albion, der in der Bundesliga bisher als Joker zum Einsatz kam, erzielte bereits sein drittes Saisontor im fünften Spiel. Aufgrund der starken Quote und seiner leidenschaftlichen Spielweise winkt Undav nun die Startelf-Premiere gegen die TSG.

Silas kommt eher über die rechte Außenbahn

Auch Silas könnte den Platz von Guirassy einnehmen. Der Kongolese kennt die Position, der 25-Jährige lief unter anderem im Frühjahr 2023 nach einer Verletzung von Guirassy mehrfach nacheinander als Mittelstürmer auf. Allerdings fühlt sich Silas auf der rechten Außenbahn deutlich wohler als im Sturmzentrum, unter Trainer Sebastian Hoeneß wurde der Offensivspieler in dieser Bundesliga-Saison stets auf Rechtsaußen eingesetzt. Aktuell steht Silas bei drei Toren und drei Torvorlagen aus acht Spielen.

Egal ob Undav oder Silas: Sebastian Hoeneß kann auf einen Guirassy-Ersatz zurückgreifen, der in sehr guter Form ist. Der 3:0-Sieg bei Union Berlin ist dafür der beste Beweis.