Bitter für den VfB Stuttgart: Serhou Guirassy wird länger fehlen

Als Serhou Guirassy vom Feld humpelte, bangten die Fans des VfB Stuttgart um ihren 14-Tore-Mann. Die Untersuchung am Sonntag brachte traurige Gewissheit.

Nach eine halben Stunde war das Spiel für Serhou Guirassy vorbei. Nach einem Zweikampf mit Lucas Tousart humpelte der Stürmer vom Feld. Vorher hatte der 27-Jährige noch sein 14. Saisontor im achten Saisonspiel geschossen (16.). Den 3:0-Sieg bei Union Berlin bejubelte er im Jogginanzug und in Badelatschen am Spielfeldrand.

Muskelverletzung zwingt Guirassy zur Pause

Mit der Auswechslung wollte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß "kein unnötiges Risiko" eingehen, wie er im Interview mit SWR Sport sagte. Die Sportmedizinische Untersuchung sollte Aufschluss geben. Das bittere Ergebnis veröffentlichte der VfB Stuttgart am Sonntagmittag auf seiner Homepage.

Der Rekordstürmer des VfB Stuttgart fällt "einige Wochen" aus, eine "kleine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel" setzt den Erfolgsgaranten der Schwaben außer Gefecht. "Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung Serhou zuletzt war", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. "Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren." Ob das gelingen kann, erscheint fraglich. Schließlich war Guirassy ein zentraler Faktor für den fast schon unheimlichen Lauf des VfB Stuttgart.