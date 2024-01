Am Samstag tritt der VfB Stuttgart zum Baden-Württemberg-Duell beim SC Freiburg an. SWR Sport hat sich unter den Fans der Schwaben umgehört, was sie von der Partie erwarten.

Der VfB Stuttgart geht mit ordentlich Rückenwind in das Spiel beim SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr, im Audiostream und im Liveticker auf sportschau.de). Nach zwei Niederlagen zum Auftakt des Jahres setzten die Schwaben zuletzt mit dem 5:2 gegen RB Leipzig ein sportliches Ausrufezeichen.

Der SC Freiburg ließ dagegen am vergangenen Wochenende beim 1:3 bei Werder Bremen drei Punkte im Kampf um das internationale Geschäft liegen. Der VfB geht als Tabellendritter leicht favorisiert in das Spiel. SWR Sport hat sich beim Training der Schwaben umgehört, mit welchen Erwartungen die Anhänger der Begegnung entgegensehen.

Erinnerungen an das Hinspiel

"Ich habe mega Respekt vor der Arbeit, die sie in Freiburg leisten", sagte VfB-Fan Manu aus der Nähe von Schwäbisch Hall über den Kontrahenten. Für ihn seien aber die Stuttgarter auch in den letzten Jahren, als der Sport-Club die Schwaben sportlich überflügelt hatte, immer die Nummer eins in Baden-Württemberg gewesen. Umso schöner sei es nun, das "auch sportlich zementieren" zu können,

Auf einen 5:0-Kantersieg wie im Hinspiel will er nicht wetten. "Das war natürlich schon überragend. Ich hoffe einfach, dass wir ein gutes Spiel machen und es für einen Sieg reicht. Aber ich bin guter Dinge."

VfB-Fans gehen vorsichtig optimistisch ins Duell

Fan Lars geht optimistisch ins Spiel in Freiburg, erwartet aber ein Duell auf Augenhöhe. "Es ist ein Derby, da ist immer alles drin. In beide Richtungen", sagte er am Rande des Trainings. "Da wird der VfB hart kämpfen müssen, um dort Punkte zu holen. Aber es ist sicher nicht unmöglich, gerade in der aktuellen Situation."

Etwas defensiver zeigt sich Rainer. "Bis vor einem oder zwei Jahren wäre natürlich der SC Freiburg der Favorit gewesen. Aber so, wie der VfB gerade spielt, könnte es mindestens Unentschieden ausgehen."

Europa soll es sein, Königsklasse als Sahnehäubchen

Und was kommt dann am Ende heraus bei der fulminanten Saison, die der VfB spielt? "Die ersten vier Plätze wären natürlich schon ein Traum", schielt Lars zumindest mit einem Auge auf die Champions League. Doch man müsse realistisch bleiben.

Ein Platz im internationalen Geschäft solle es bei der Ausgangslage aber doch schon werden. In Freiburg kann der VfB den nächsten Schritt dorthin gehen. Mit einem Sieg würden die Schwaben den Vorsprung auf die Freiburger auf zwölf Punkte ausbauen.