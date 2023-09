Goalgetter Guirassy: Auf den Spuren von Allgöwer und torreicher als Kane

Serhou Guirassy ist Stuttgarts Lebensversicherung. Sein Verbleib ist für die VfB-Saison essenziell. Wie wurde der 27-Jährige vom Verbleib überzeugt - und knackt er die 20-Tore-Marke?

Fünf Tore nach drei Bundesliga-Spielen: Diese Bilanz eines einzelnen Stürmers gab es beim VfB Stuttgart zuletzt 1984. Damals war das Klub-Rekordtorschütze Karl Allgöwer gelungen, 39 Jahre später tut es ihm ein Mann namens Serhou Guirassy nach. Nach dem 5:0-Kantersieg gegen den SC Freiburg steht der 27-Jährige nicht nur in der VfB-internen Torschützenliste ganz oben, sondern führt noch vor Harry Kane & Co. auch die Bundesliga-Trefferstatistik an. Die Vorstellung, dass der VfB wie 1984 nun auch in dieser Saison Deutscher Meister wird, lebt vermutlich nur in den kühnsten Fanträumen, darf ansonsten aber stark bezweifelt werden.

Nun ist man beim VfB grundsätzlich gut beraten, Siege nicht zu überhöhen und in Trainer Sebastian Hoeneß laufen die Schwaben ohnehin nicht Gefahr, das zu tun. Er spricht immer wieder davon, dass man Ergebnisse richtig einordnen müsse. Auch und trotz des Heim-Torverhältnis von 10:0. Fünf der insgesamt elf Treffer gehen bisher auf das Konto von Stuttgarts offensive Lebensversicherung, Serhou Guirassy. Dass der in Frankreich geborene Stürmer, in den nächsten Tage wieder für Guinea im Länderspieleinsatz, gehalten werden konnte, kann durchaus als kleine Meisterleistung gesehen werden.

Wie konnte der VfB vom Verbleib überzeugen?

Ein Guirassy-Wechsel sei "medial" laut Sebastian Hoeneß zwar permanent ein Thema gewesen und auch Angebote soll es für den 27-jährigen Knipser gegeben haben, doch Guirassy habe nie den Eindruck gemacht, "dass er ernsthaft darüber nachdenkt, jetzt zu wechseln. Er merkt, dass er aktuell am richtigen Ort ist, um zu zeigen, was er kann. Und das ist enorm viel", so Hoeneß. Auch wisse er ganz genau, was er in Stuttgart habe. Zudem, so heißt es, fühle sich die Familie in der baden-württembergischen Landeshauptstadt wohl.

Dass nach dem Auslaufen der Ausstiegsklausel zwischen etwa 15 und 20 Millionen Euro kein Interessent mehr anklopfen würde, davon war beim aktuell hysterischen Transfermarktgeschehen nicht auszugehen. Und vielleicht sieht Guirassy selbst ja auch die Aussicht, "dass er durch eine weitere eine weitere richtig gute Bundesliga-Saison, möglicherweise mit 20 Toren plus, mal richtig zeigen kann, zu was er in der Lage ist", sagte Hoeneß der "Bild." Dann könne es sein, dass noch ganz, ganz andere Kategorien an Klubs kommen.

Hat Guirassy in Stuttgart eine neue Heimat gefunden?

Vielleicht ja auch ein Klub vom Kaliber wie Paris St. Germain, wo inzwischen sein ehemaliger Weggefährte Nordi Mukiele spielt, der wie Guirassy beim französischen Klub Stade Laval ausgebildet wurde, zwischen Rennes und Le Mans gelegen. Nicht erst seit dem fragwürdigen Transfer von Randal Kolo Muani ist klar, dass die Bundesliga ein Sprungbrett für Spieler mit französischem Hintergrund ist. Ousmane Dembélé (vom BVB zu Barcelona) oder Moussa Diaby (von Leverkusen zu Aston Villa) sind weitere Beispiele.

Doch erst mal scheint Serhou Guirassy seine neue Heimat gefunden zu haben. Wohlfühloase VfB Stuttgart, der schon vor der erfolgreichen Relegation gegen den HSV die Kaufoption über rund neun Millionen aktiviert hat. Guirassys Vertrag läuft nun bis 2026.

Kane 100 Millionen Euro plus - Guirassy & Boniface für "schlankes Geld"

Sollte Serhou Guirassy weiter so performen und verletzungsfrei bleiben, könnte er sich ein spektakuläres Rennen mit Harry Kane und Victor Boniface um die Torjägerkanone liefern - Stand nach dem 3. Spieltag jedenfalls. Dazu noch ein kleines Gedankenspiel: Angenommen Bayern München hätte statt 100-Millionen-Euro-Mann Harry Kane im Doppelpack die Stürmer Guirassy und Boniface verpflichtet, hätte der Rekordmeister vermutlich weniger als die Hälfte an Ablöse bezahlt, aber nicht weniger Torgefahr im Kader.

So aber dürften die VfB-Fans und die Stuttgarter Verantwortlichen gottfroh sein, dass die Transferpolitik der Bayern eben eine andere ist und dass Guirassy weiter für Stuttgart auf Torejagd geht. Dessen bisherige Ausbeute dürfte auch Karl Allgöwer beeindrucken.