VfB Stuttgart verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Ajax - Kuriosum nach Roter Karte

Der VfB Stuttgart hat in einem Freundschaftsspiel gegen den niederländischen Topklub Ajax Amsterdam 2:2 (2:0) gespielt. Die Schwaben verspielten dabei eine Zwei-Tore-Führung.

Das Testspiel gegen Ajax Amsterdam war für den VfB Stuttgart das einzige Match in der kurzen Winterpause. Trainer Sebastian Hoeneß verzichtete gegen die Niederländer auf Nationalstürmer Deniz Undav. Der Angreifer hatte im alten Jahr aufgrund einer Muskelverletzung fast die gesamten letzten beiden Monate gefehlt. Undav absolvierte statt der Partie gegen Ajax am Sonntagvormittag im Rahmen seines Aufbautrainings eine individuelle Einheit. Er soll am Dienstag (07.01.) wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Jamie Leweling, ebenfalls aufgrund einer muskulären Verletzung zuletzt knapp zwei Monate außen vor, saß zunächst auf der Bank. Ansonsten bot Coach Hoeneß die aktuell wohl stärkste Elf der Schwaben auf.

Früher Doppelschlag für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart begann spielfreudig, ließ den Ball stark laufen und schaffte es so von Beginn an, das hohe Pressing von Ajax Amsterdam zu überspielen. Und das zahlte sich früh aus. Nach starker Vorarbeit von Chris Führich traf Angelo Stiller zum 1:0 für die Gastgeber (13. Minute). Wenig später ließ Ermedin Demirovic nach einer Hackenvorlage von Nick Woltemade den Ball für Führich durch, der Flügelspieler überwandt Amsterdams Keeper Remko Pasveer aus Nahdistanz zum 2:0 (19.). Danach drosselte der VfB das Tempo, vor der Halbzeitpause fielen keine weiteren Treffer.

Davy Klaassen fliegt vom Platz, darf aber weitermachen

Kurz nach Wiederanpfiff verkürzten die Gäste auf 1:2. Nach einem Freistoß von der linken Seite bugsierte Wout Weghorst den Ball aufs Stuttgarter Tor, VfB-Verteidiger Jeff Chabot fälschte die Kugel dabei noch unglücklich ab (52.). Nur vier Minuten später sah dann Ajax-Offensivspieler Davy Klaassen nach einem groben Foulspiel gegen Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor die Rote Karte.

Er habe Schiedsrichter Christian Ballweg in Absprache mit dem gegnerischen Trainer darum gebeten, dass der Ex-Bremer Klaassen auf dem Platz bleibe und in Gleichzahl zu Ende gespielt werde, erklärte VfB-Coach Sebastian Hoeneß. Bei einem Test gehe es mehr um Intensität als das Ergebnis. Es sei eine "gute Lösung" gewesen, der Unparteiische habe "Fingerspitzengefühl" bewiesen.

Jamie Leweling feiert sein Comeback

Nach knapp einer Stunde wechselte VfB-Coach Hoeneß neunmal, auch Leweling kam neu aufs Feld. Damit feierte der Nationalspieler 66 Tage nach seiner Muskelverletzung sein Comeback. Der Spielfluss litt allerdings unter den zahlreichen Wechseln. Insbesondere in der Defensive standen die Schwaben nicht mehr sicher, sodass die Gäste durch Chuba Akpom noch zum verdienten 2:2 kamen (86.). Fast hätte Ajax die Partie noch komplett gedreht, doch der eingewechselte VfB-Torhüter Fabian Bredlow rettete zweimal stark. Yannik Keitel traf mit einem Freistoß noch die Latte des Ajax-Tores. Letztlich blieb es bei dem nach zwei unterschiedlichen Hälften verdienten 2:2-Remis.

Weiter geht es für den VfB Stuttgart am nächsten Wochenende, wenn die Bundesliga ihren Betrieb wieder aufnimmt. Dann müssen die Schwaben auswärts beim FC Augsburg ran (12.01., 17:30 Uhr).