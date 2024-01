Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat sich bei einem Test der Nationalmannschaft Guineas am Oberschenkel verletzt. Nach einer MRT-Untersuchung ist die Diagnose da.

Der Fußballverband Guineas hat bei Stürmer Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart Entwarnung gegeben. Der Torjäger habe sich am Montag im Vorbereitungsspiel auf den Afrika-Cup gegen Nigeria (2:0) eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung auf der Social-Media-Plattform X, vormals Twitter. Guirassy, der am Montag ausgewechselt wurde, verspüre demnach keine Schmerzen, werde aber weiterhin vom medizinischen Stab betreut.

Bereits kurz nach dem Vorbereitungsspiel in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) hatte Guineas Nationaltrainer Kaba Diawara leichte Entwarnung gegeben. Ebenfalls auf X sagte der Coach: "Er ging raus, ich denke, er wollte kein Risiko eingehen. Wir können die Schwere seiner Verletzung noch nicht beurteilen, aber es sieht nicht sehr ernst aus." Diese Annahme wurde nun durch die MRT-Untersuchung bestätigt.

Guirassy-Einsatz gegen Kamerun noch offen

Guinea startet am Montag (15.1.) in das Turnier in der Elfenbeinküste gegen Kamerun. Ob Serhou Guirassy mitwirken kann, ist noch offen. "Die Situation wird von Tag zu Tag beurteilt", hieß es in dem Post abschließend.

Der Stürmer erzielte in dieser Saison bereits 19 Pflichtspiel-Tore für den VfB, in Stuttgart hat er einen Vertrag bis 30. Juni 2026. Dank einer Ausstiegsklausel könnte er den Bundesliga-Dritten aber schon in diesem Winter verlassen. Zuletzt gab es auch Wechselgerüchte um den Angreifer.