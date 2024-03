Rieckmann schießt Waldhof Mannheim auf einen Nichtabstiegsplatz

Waldhof Mannheim schafft den Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Beim Sieg gegen Borussia Dortmund II war Julian Rieckmann die prägende Figur - nicht nur wegen seiner beiden Treffer.

Julian Rieckmann machte den Unterschied: Er köpfte Waldhof Mannheim in Führung (74.), verursachte den Elfmeter, den Ole Pohlmann in der Nachspielzeit zum Ausgleich nutzte und traf in der 95. Minute erneut. Es waren die prägenden Szenen beim durchaus glücklichen 2:1-Sieg der Mannheimer gegen Borussia Dortmund II. Damit machen die Kurpfälzer einen großen Sprung in der Tabelle, stehen auf einem Nichtsabstiegsplatz und haben nun zwei Punkte Vorsprung auf Platz 17. Dabei profitieren die Kurpfälzer von der Niederlage des Halleschen FC bei Jahn Regensburg.

Die mehr als 1.000 mitgereisten Waldhof-Fans mussten jedoch fast eine halbe Stunde auf die erste Chance ihres Teams warten: Jalen Hawkins spielte Terrence Boyd am langen Pfosten an. Dessen Volley-Schuss landete jedoch genau in den Armen von Borussen-Keeper Silas Ostrzinski (28.). Es war jedoch die einzig nennenswerte Aktion in der ersten Halbzeit, entsprechend ging es mit 0:0 in die Pause.

Waldhof Mannheim nur bei Standards gefährlich

Auch in der zweiten Halbzeit war das Spiel zäh. Mannheim mühte sich, kam bis auf Martin Kobylańskis Kopfball (57.) kaum gefährlich vors Tor. Weil die Kurpfälzer den Sieg im Abstiegskampf dringender benötigten als die Dortmunder, die ihre formulierten Saisonziele bereits erreicht haben, verlegte sich das Team von Trainer Jan Zimmermann aufs Kontern - und sorgte so durchaus für Torgefahr: In der 64. Minute musste Waldhof-Keeper Omer Hanin Kopf und Kragen riskieren, um den Ball im letzten Moment vom Fuß des heranstürmenden Ole Pohlmann zu pflücken (64.). Wenige Minuten später hatte Mannheim Glück, als sich Julian Hettwer den Ball zu weit vorlegte (70.).

Und wenn nach vorne nichts geht, muss manchmal halt eine Standardsituation herhalten: Nach dem Eckball von Luca Bolay kam Julian Rieckmann von Keeper Ostrzinski an den Ball und bugsierte den Ball mit dem Hinterkopf ins Dortmunder Tor (74.). Anschließend kamen die Mannheimer besser ins Spiel, konnten jedoch selbst kaum für Torgefahr sorgen.

Frust und Erlösung in der Nachspielzeit

Mannheim wollte Dortmund vom eigenen Tor fernhalten und den Sieg über die Zeit bringen. Dann wurde Rieckmann fast zum tragischen Helden, indem er Falko Michel im eigenen Straftraum zu Boden riss. Schiedsrichterin Fabienne Michels zögerte kurz, gab dann aber doch Elfmeter für Dortmund II. Pohlmann ließ Waldhof-Keeper Hanin keine Chance (90.+1). Doch Rieckmann machte seinen Fehler nur vier Minuten später mit seinem 2:1-Siegtreffer - erneut nach einer Bolay-Ecke - wieder gut (90.+5).

Waldhof Mannheim steht mit nun 34 Punkten auf Platz 15 der dritten Liga und hat zwei Punkte Vorsprung auf den Hallschen FC. Die Konkurrenten Arminia Bielefeld und MSV Duisburg nehmen sich am Sonntag (19:30 Uhr) im direkten Duell gegenseitig Punkte weg. Waldhof Mannheim muss kommenden Samstag (16:30 Uhr) gegen die Spielvereinigung Unterhaching antreten. Borussia Dortmund II muss beim SV Sandhausen ran.