Waldhof Mannheim verspielt Heimsieg gegen Aufsteiger Lübeck

Der SV Waldhof Mannheim hat am zweiten Spieltag der 3. Liga gegen den VfB Lübeck den ersten Saisonsieg verpasst und beim 2:2 einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt.

Nach der Auftaktniederlage bei 1860 München stand der Waldhof gegen den Aufsteiger aus Lübeck bereits unter Druck. Und dem hielt die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm vor der Pause stand.

Jalen Hawkins brachte die Kurpfälzer in der 38. Minute in Führung, der Offensivmann schloss sein Dribbling über die rechte Seite konzentriert ins lange Eck ab. Laurent Jans erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als er nach einem Eckball aus dem Rückraum zum 2:0 traf (45.+4).

Abifade verpasst die Entscheidung für Mannheim

Nach der Pause verpasste Samuel Abifade die Vorentscheidung. Der Linksaußen setzte seinen Abschluss aber freistehend am Tor vorbei (54.). Stattdessen verkürzte der VfB Lübeck durch Jannik Löhden, der nach einem Eckball einköpfte (56.).

Der VfB witterte seine Chance und kam in der 82. Minute zum Ausgleich durch Mats Facklam. Die Entstehung war dabei umstritten, die Waldhöfer hatten ein Foul gesehen. Beim Treffer prallte der Torschütze mit Mannheims Keeper Jan-Christoph Bartels zusammen, der sich eine dicke Beule zuzog und ausgewechselt werden musste.

Für die Schlussphase kam Ersatzkeeper Lucien Hawryluk. In den letzten Minuten waren die Lübecker das aktivere Team, doch die Mannheimer brachten immerhin den einen Zähler ins Ziel.