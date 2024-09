Die Joker stechen: SV Sandhausen besiegt Wehen Wiesbaden

Der SV Sandhausen hat sein Auswärtsspiel in der 3. Liga beim SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (0:1) gewonnen. Sandhausen feiert damit den vierten Sieg im sechsten Spiel hinnehmen.

Der SV Sandhausen hat das Topspiel der 3. Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (0:1) gewonnen. Mit Jokertoren von David Otto und zwei Mal Richard Meier drehte der SVS die Partie. Die Führung für die Gastgeber hatte Stürmer Fatih Kaya erzielt. Damit übernimmt der SVS die Tabellenführung, während Wiesbaden auf Rang fünf rutscht.

Gegen die bis dato ungeschlagenen Wiesbadener setzte Sandhausens Trainer Sreto Ristić auf die gleiche Startelf wie beim 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund II. Doch bereits nach zwei Minuten hatten die Gastgeber aus der Landeshauptstadt Hessens die erste große Chance durch Fatih Kaya, der allerdings an Gästekeeper Timo Königsmann scheiterte. Auf der Gegenseite parierte Florian Stritzel einen Schuss von Patrick Greil (6.). In der munteren Partie erspielten sich beide Teams einige Möglichkeiten. Das erste Tor gelang dann den Gastgebern in der 27. Minute. Mit einer tollen Einzelaktion brachte Kaya sein Team in Führung. In der Folge investierte der SVS viel, wurde aber bis zum Pausenpfiff nicht für seinen Einsatz belohnt. Die Gastgeber gingen mit einem 1:0-Vorsprung im Rücken in die Kabine.

Sandhausen dreht die Partie in der zweiten Hälfte

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. In der 49. Minute ging SVS-Spieler Dominic Baumann im Wiesbadener Strafraum nach einem Zweikampf mit Sascha Mockenhaupt zu Boden, für einen Strafstoß reichte es jedoch nicht. In der Folgezeit versuchten die Gäste zwar alles, doch die bessere Chance erspielte sich Wiesbaden. In der 65. Minute reagierte Ristić mit einem Doppelwechsel (David Otto für Emmanuel Iwe und Richard Meier für Alexander Mühling). Auch Wiesbadens Coach Nils Döring wechselte nur eine Minute später doppelt: Torschütze Kaya verließ den Platz, für ihn kam Moritz Flotho, und Emanuel Taffertshofer spielte für Orestis Kiomourtzoglou. In der 67. Minute gab es dann eine gute Chance für die Gäste, doch Greil fehlte das Glück.

Das Spiel nahm in der Folge Fahrt auf und Sandhausens Angriffsbemühungen wurden in der 79. Minute belohnt: Der eingewechselte Otto erzielte per Kopf den Ausgleich. Nur drei Minuten später war der ebenfalls eingewechselte Meier erfolgreich. Nach Vorlage von Christoph Ehlich musste Meier den Ball nur noch ins Tor schieben. Für die endgültige Entscheidung sorgte ebenfalls Meier in der dritten Minute der Nachspielzeit, als er zum 3:1-Entstand traf.

Bereits am kommenden Dienstag, 24. September, geht es für den SV Sandhausen weiter. Am siebten Spieltag ist ab 19 Uhr der FC Ingolstadt zu Gast.