Dritter Sieg in Serie: SV Sandhausen schlägt auch Borussia Dortmund II

Der SV Sandhausen hat seine Erfolgsserie ausgebaut und auch das dritte Liga-Spiel in Folge gewonnen. Gegen Borussia Dortmund II gab es einen verdienten Sieg.

Der SV Sandhausen hat Borussia Dortmund II am fünften Spieltag der Saison in der 3. Liga mit 3:1 geschlagen. Damit schiebt sich die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Die BVB-Reserve steht auf dem elften Rang. Für die Tore für den SVS sorgten Jakob Lewald (2. Spielminute) und Dominic Baumann (58., 84.). Den Ehrentreffer für Dortmund II erzielte Franz Roggow in der Nachspielzeit der Partie (90. +3).

SV Sandhausen geht früh in Führung

Vor 3.000 Zuschauer im Sandhäuser Stadion am Hardtwald dauerte es nicht lange, bis der Ball zum ersten Mal im Netz der Dortmunder zappelte. Der BVB-Verteidiger Baran Mogultay verursachte in der zweiten Spielminute durch eine Unaufmerksamkeit einen Freistoß für Sandhausen nahe des Dortmunder Strafraums. Diesen münzte Sandhausens Kapitän Lewald in die Führung um, als er nach der Hereingabe vor dem Tor an den Ball kam und BVB-Keeper Silas Ostrzinski mit seinem Schuss keine Chance ließ (2.). 1:0 für den SVS!

In der Folge zeigte sich der BVB zwar wacher und kam selbst zu Tor-Annäherungen, insgesamt stand die Elf aus dem Ruhrpott aber hinten zu instabil. So hatten Sebastian Stolze (16.) und Marco Schikora (17.) Chancen, die Führung für den SVS noch vor der Halbzeit zu erhöhen. Beide scheiterten aber mit ihren Abschlüssen. Als Schiedsrichter Felix Wagner zur Pause pfiff, war der BVB zwar durchaus drin im Spiel, Torgefahr strahlte aber meist der SVS aus.

Nach dem Wiederanpfiff folgte die stärkste Phase der Gäste. Die BVB-Stürmer Rodney Elongo-Yombo (51.) und Julian Hettwer (54.) brachten das Spielgerät bei guten Möglichkeiten aber nicht im Tor von SVS-Torhüter Timo Königsmann unter. Deutlich effizienter zeigten sich die Hausherren. In die Druckphase der Dortmunder hinein traf Dominic Baumann zum 2:0 (58.). Der Stürmer verwertete eine Hereingabe von Emmanuel Iwe stark und überwand Ostrzinski. Nach dem 2:0 für Sandhausen flachte das Niveau der Partie etwas ab, klare Torchancen blieben vorerst aus.

Dominic Baumann sorgt für die Entscheidung kurz vor Schluss

Den Doppelpack schnürte Baumann dann in der Schlussphase. Nach 84. Spielminuten setzte sich der 29-Jährige stark gegen den Dortmunder Verteidiger Yannik Lührs durch und tunnelte den herauseilenden Ostrzinski zum 3:0 und zur Entscheidung. Dortmund II sorgte wenige Sekunden vor dem Abpfiff zumindest noch für einen Eintrag auf der Anzeigetafel des Stadions am Hardtwald. Mittelfeld-Mann Franz Roggow traf nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum 1:3-Endstand aus Dortmunder Sicht.

Für den SV Sandhausen geht es nun darum, die Ambitionen auf einen der vorderen Tabellenplätze zu untermauern. Die nächste Gelegenheit bietet sich am 21. September. Dann wartet der SV Wehen Wiesbaden auf die Sandhäuser (14:00 Uhr). Der von Jan Zimmermann trainierte BVB II trifft am 22. September auf Alemannia Aachen (19:30 Uhr).