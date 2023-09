Dämpfer für Sandhausen - Heimniederlage gegen Münster

per Mail teilen

Der SV Sandhausen hat in dieser Saison erstmals ein Heimspiel verloren. Die Kurpfälzer unterlagen Preußen Münster 0:2 (0:1). Für die Aufstiegsambitionen des SVS ein herber Dämpfer.

Nach einem eher mäßigen Start mit sieben Punkten aus fünf Spielen wollte der SV Sandhausen nach der Länderspielpause unbedingt drei Punkte im Heimspiel gegen Preußen Münster holen. Die Kurpfälzer wurden ihrer Favoritenrolle jedoch nicht gerecht und verloren nach einer durchwachsenen Leistung 0:2 (0:1) gegen Regionalligaaufsteiger Preußen Münster.

SV Sandhausen mit gutem Start

Die Anfangsphase der Partie gehörte den favorisierten Gastgebern. Schon in der 4. Spielminute ertönte im Stadion am Hardtwald die Tormusik. Nach einer schönen Flanke von Kapitän Dennis Diekmeier köpfte Stürmer David Otto den Ball ins Tor. Der Linienrichter hob jedoch umgehend die Fahne, das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. Auch in den darauf folgenden Minuten war der SVS die bessere Mannschaft, erzielte jedoch kein Tor. Die gefährlichste Aktion war ein Distanzschuss von Rouwen Hennings (13.).

Im Verlauf der ersten Halbzeit ließ der Zweitliga-Absteiger aber immer mehr nach, wodurch die Gäste aus Münster besser ins Spiel kamen. Nach einem Eckball kurz vor der Halbzeitpause gingen die Nordrhein-Westfalen sogar in Führung. Der knapp 1,90 Meter große Verteidiger Niko Koulis stieg höher als alle Sandhäuser und köpfte aus fünf Metern zum 0:1 ein (41.).

Viele Chancen, aber keine Tore in der zweiten Halbzeit

Nach Wiederanpfiff zeichnete sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn des Spiels ab. Die Kurpfälzer waren die bessere und aktivere Mannschaft. Nach gut drei Minuten - genau wie der ersten Halbzeit - ertönte zum zweiten Mal die Sandhäuser Tormusik. Nach einem langen Steilpass aus der eigenen Hälfte lief Abu-Bekir El-Zein allein auf Münsters Torwart Maximilian Schulze Niehues zu und tunnelte diesen (49.). Der Ball rollte ins Netz, das Tor wurden wegen einer Abseitsstellung aber umgehend zurückgenommen.

Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der Regionalliga-Aufsteiger aus Münster strahlte dabei immer wieder Gefahr durch den starken Malik Batmaz aus (56. und 62.). Der SVS erhöhte nach einer guten Stunde den Druck nach vorne und war mehrmals nah am Ausgleichstreffer. Zunächst scheiterte der eingewechselte Tim Maciejewski an Münsters Torwart Schulze Niehues (65.). In der 76. Spielminute schoss der ebenfalls eingewechselte Livan Burcu knapp über die Latte.

In der Schlussphase erhöhten die Kurpfälzer den Druck nochmals. Nach einem Eckball kratzte Torwart Schulze Niehues einen brandgefährlichen Ball von der Linie (86.). Am Ende waren es wieder die Gäste aus Münster, die schließlich das Tor erzielten. Yassine Bouchama erzielte kurz vor dem Abpfiff nach einem Eckball den entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand (90.+8).