Ulmer Spatzen wollen sich gegen Preußen Münster Nichtabstiegsplatz sichern

Der SSV Ulm spielt am Samstag in der 2. Bundesliga beim SC Preußen Münster. Im letzten Spiel des Jahres wollen die Ulmer Spatzen beim ärgsten Konkurrenten um den Klassenerhalt möglichst einen Sieg einfahren.

Für die Fußballer des SSV Ulm 1846 Fußball ist es mit das wichtigste Spiel der Saison. Mit einem Sieg gegen den Tabellenfünfzehnten, den SC Preußen Münster, könnten die Ulmer auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern.

Während die SSV-Fans sagen, das Spiel sei eines der wichtigsten der Saison, hält Ulms Trainer Thomas Wörle den Ball eher flach. In der Pressekonferenz am Donnerstag sagte er, seine Mannschaft habe zwar die Chance auf einen Nichtabstiegsplatz vor der Winterpause, trotzdem sei die Saison noch lange. "Da passiert noch so viel", so Thomas Wörle.

Ulmer Trainer Wörle freut sich auf ein Duell auf Augenhöhe

Thomas Wörle betont, das Spiel gegen Münster werde "ein Spiel auf kompletter Augenhöhe sein." Beide Mannschaften haben den Doppelaufstieg geschafft, beide wollen den Klassenerhalt, beide kämpfen um Punkte. "Es wird sicherlich ein umkämpftes Spiel werden. Wir haben das ja letztes Jahr in der dritten Liga gegen Münster auch erfahren. Da geht's zur Sache", so Wörle. "Wir stellen uns auf einen großen Kampf ein und formulieren schon an uns selber auch den maximalen Anspruch eine Top Leistung auf den Platz zu bekommen."

Wir haben nur eine Chance, wenn wir bereit sind ans Maximum zu gehen.

Die Münsteraner blieben die letzten neun Spiele ohne Sieg, während den Ulmern das 1:1 Unentschieden gegen den Hamburger SV am vergangenen Samstag durchaus positiv in Erinnerung geblieben sein dürfte. Rund Ulmer 700 Fans werden die Mannschaft nach Münster begleiten.