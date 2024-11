SSV Ulm verlängert mit Trainer Wörle

Der Fußball-Zweitligist verlängert den Vertrag mit seinem Coach bis zum Sommer 2027. Der 42-Jährige hat den SSV von der vierten in die zweite Liga geführt.

Fußball-Zweitligist SSV Ulm 1846 hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Thomas Wörle vorzeitig verlängert. Die neue Vereinbarung laufe bis zum 30. Juni 2027, teilte der Aufsteiger mit. Gemeinsam mit dem 42-Jährigen haben demnach auch sein Assistent Max Knauer und Athletiktrainer Christoph Zellner ihre Verträge zeitlich ausgedehnt.

Ulm gelingt mit Wörle der Durchmarsch von der 4. in die 2. Liga

"Unser Cheftrainer Thomas Wörle hat hier in den letzten Jahren Unglaubliches geleistet – gemeinsam mit seinem gesamten Trainerteam", sagte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga. Wörle kam 2021 nach Ulm und führte den damaligen Regionalligisten 2023 zum Aufstieg in die 3. Liga. Dort gelang dem früheren Bundesligisten innerhalb eines Jahres der Durchmarsch in die 2. Liga. Zuvor hatte Wörle die Frauen des FC Bayern München zweimal zur deutschen Meisterschaft geführt.

Wörle und sein Team sind hochmotiviert

"Mein Trainerteam und ich fühlen uns in Ulm sehr wohl", sagte Wörle. "Was dieser Verein zusammen mit seinen treuen und leidenschaftlichen Fans bewegen kann, haben wir mit den Aufstiegen in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll erlebt. Wir alle sind hochmotiviert und überzeugt, auch die kommenden Herausforderungen gemeinsam zu meistern." In der aktuellen Saison steht Ulm allerdings nach zwölf Spieltagen mit nur zwei Siegen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt jedoch nur zwei Punkte.