SSV Ulm verliert Aufsteiger-Duell in Münster

Am 14. Spieltag der 3. Liga war der SSV Ulm bei Preußen Münster zu Gast. Die Mannschaft von Thomas Wörle lag schon klar mit 0:3 zurück, die Aufholjagd war nicht von Erfolg gekrönt.

Nachdem Münster durch Joel Grodowski (11. und 23.) und Marc Lorenz (54.) bereits mit drei Toren führte, sorgten die Ulmer Anschlusstreffer von Nicolas Jann (68.) und Tobias Rühle (74.) nochmal für Spannung. Letztendlich blieb es aber bei der 2:3-Niederlage der Ulmer im Duell der Aufsteiger.

SSV Ulm auf fünf Positionen verändert

Nach der unglücklichen 2:3-Heimniederlage gegen den Halleschen FC am vergangenen Spieltag galt es für die Ulmer im Duell der Aufsteiger wieder zu punkten. Der SSV überzeugte bislang mit einer guten Offensive und 21 Saisontoren. Ulms Coach Thomas Wörle veränderte seine Startelf auf fünf Positionen. Reichert, Risch, Ahrend, Ludwig und Jahn begannen anstelle von Geyer, Brandt, Higl, den gesperrten Maier und Rösch.

Frühe Führung für Preußen Münster

In der 11. Minute trafen die Hausherren zur frühen 1:0-Führung: Ein Einwurf landete im Strafraum und wurde verlängert. Luca Bazzoli köpfte noch gegen den Pfosten, gedankenschnell reagierte Grodowski und drückte den Ball über die Linie. Trotz des Rückstands blieben die Ulmer zunächst mutig. Das wurde aber nicht belohnt.

Preußen Münster erhöhte in der ersten Halbzeit

Im Gegenteil: Münster erhöhte in der 23. Minute wieder durch Grodowski. Er eroberte den Ball im Mittelfeld, wurde nicht gestoppt und schoss aus etwa 17 Metern aufs Tor. Ulms Keeper Christian Ortag war machtlos und so stand es 0:2 aus Ulmer Sicht. Ein Freistoß von SSV-Linksaußen Leo Scienza kurze Zeit später war zu ungefährlich und ging über das Tor. So blieb es beim 0:2 nach den ersten 45 Minuten.

Ulm offensiv zu harmlos - Münster baut die Führung aus

Nach der Pause blieb Münster die spielbestimmende Mannschaft und hatte in der 54. Minute Glück, einen Foulelfmeter zugesprochen zu bekommen. Nach einem Eckball konnte Ulms Keeper Ortag der Ball nicht festhalten. Beim Versuch nachzufassen, räumte er den Doppel-Torschützen Grodowski ab. Schiedsrichter Luca Jürgensen entschied auf Strafstoß, Marc Lorenz verwandelte.

Ulm holt auf und macht es nochmal spannend

In der 68. Minute pfiff der Schiedsrichter dann einen Elfmeter auf der anderen Seite: Scienza ging im Strafraum zu Boden. Nicolas Jann verwandelte im Anschluss souverän. Nur sechs Minuten später jubelten die Ulmer wieder und machten die Partie nochmal spannend. Nach einer Ecke kam eine Flanke von Scienza passgenau auf Tobias Rühle, der den Ball mit der Brust über die Linie drückte (71.).

Die Spatzen rannten in der Schlussphase an, konnten ihre Aufholjagd jedoch nicht mehr krönen. Schlussendlich verlor der SSV seit dem achten Spieltag wieder auswärts. Am nächsten Wochenende tritt der SSV Ulm bei Jahn Regensburg an.