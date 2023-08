SC Freiburg II und SpVgg Unterhaching trennen sich torlos

Am 3. Spieltag der 3. Liga spielte der SC Freiburg II gegen Unterhaching unentschieden. Es fielen keine Tore im Dreisamstadion.

Bei 30 Grad in Freiburg gehörte der erste Abschluss den Hausherren. Hamadi Al Ghaddioui zog in der 4. Minute aus etwa 23 Metern ab, allerdings war Unterhachings Keeper René Vollath zur Stelle. In einer ausgeglichenen Anfangsphase war es auf der Gegenseite Simon Skarlatidis, der den Ball in Richtung Freiburger Tor brachte. Die SC-Defensive entschärfte den Versuch.

SC Freiburg II und SpVgg Unterhaching mit Chancen

Durch einen schnellen Konter der Freiburger Mannschaft entstand in der 18. Minute die bis dahin beste Chance des Spiels - wieder für die Hausherren. Mike Baur kam frei vor dem Hachinger Tor zum Kopfball, allerdings knapp am rechten Pfosten vorbei. Freiburg kam immer besser ins Spiel und wurde bis zur Halbzeit zur spielbestimmenden Mannschaft. Kurz vor der Halbzeitpause hatte dann die Spielvereinigung nochmal die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Benedikt Bauer zielte mit rechts aus dem Strafraum auf das Tor. Benjamin Uphoff sah den Ball spät, konnte allerdings parieren und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Disziplinierte Defensive beider Teams

In der zweiten Halbzeit war die Partie weiterhin umkämpft. Allerdings passierten im Spielaufbau immer wieder Fehler, beiden Teams fehlte etwas die Präzision in der Offensive. Deshalb blieb auch der Abschluss von Freiburgs Fabian Rüdlin (47. Minute) oder Patrick Hobschs Versuch (56.) im Strafraum vor dem SC-Keeper Uphoff an den Ball zu kommen erfolglos. Gleichzeitig standen die Abwehrreihen diszipliniert. Nach knapp einer Stunde wechselte der Trainer des Sport-Clubs die Offensivreihe aus. Der eingewechselte Breunig kam auch schnell zum Abschluss, allerdings hatte er vorher einen Unterhachinger Spieler gefoult.

Ausgeglichene Partie - Spannung bis zum Schluss

Sechs Minuten später hatten beide Teams gute Chancen in Führung zu gehen. Zunächst scheiterte Mathias Fetsch an Uphoff. Beim anschließenden Konter der Freiburger verzog Breunig etwa elf Meter vor dem Tor, der Ball flog weit am Pfosten vorbei. Rund zehn Minuten vor dem Ende ging ein Kopfball von Unterhachings Raphael Schifferl knapp über die Latte. So fielen in der Partie keine Tore, SC Freiburg II wartet weiter auf den ersten Sieg und steht in der Tabelle auf Platz 17, die SpVgg Unterhaching auf Platz 5. Am Samstag geht es für den SC Freiburg II zum SC Verl. Unterhaching empfängt Viktoria Köln.