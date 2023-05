Sieg in Verl: Freiburg II baut eigenen Rekord weiter aus

Der SC Freiburg II bleibt Tabellenzweiter der 3. Liga. Am 37. Spieltag setzten sich die Breisgauer mit 2:1 (0:0) beim SC Verl durch.

Der SC Freiburg wollte in Verl, das im sicheren Mittelfeld der Tabelle steht, seine Rekord-Saison weiter ausbauen. Bereits am 36. Spieltag hatten die Breisgauer eine neuen Bestmarke in der 3. Liga aufgestellt: Durch das 2:1 gegen Spitzenreiter Elversberg war die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm auf 67 Punkte gekommen - nie hat eine zweite Mannschaft mehr Punkte in einer Drittliga-Saison geholt. Den bisherigen Rekord hatte der FC Bayern München II inne, der in der Saison 2019/2020 mit 65 Punkten Meister in der 3. Liga wurde.

Atubolu foult Sessa - Freiburg im Glück

Freiburg zeigte sich zu Beginn gefährlicher, bei den Abschlüssen fehlte aber ebenso die Präzision wie beim SC Verl, der nach einer Anlaufzeit ebenfalls gut in die Partie fand. In der 19. Minute hatten die Gäste Glück, als Keeper Noah Atubolu den Verler Offensivspieler Nicolas Sessa, der frei durch war, klar am Bein traf, Schiedsrichter Nicolas Winter das Spiel aber weiterlaufen ließ. Über einen Elfmeter für die Westfalen hätte sich Freiburg in dieser Situation nicht beschweren können.

Torlos in die Pause

Ansonsten gab es in der ersten Halbzeit aber nur wenig Höhepunkte, stattdessen viele Aktionen zwischen den beiden Strafräumen und viele Zweikämpfe. Freiburg steigerte sich zur Pause hin nochmal, trotzdem ging es torlos in diese.

Stöcker bringt Verl in Front

Im zweiten Durchgang gab es zunächst ein ähnliches Bild. Beide Teams spielten zwar teilweise ansehlich, doch die letzte Konsequenz fehlte. Aus dem Nichts ging Verl dann in Führung. Nach einem langen Einwurf landete der Ball über Umwege bei Michel Stöcker, der aus wenigen Metern zum 1:0 einschob.

Joker Breunig schnürt den Doppelpack

Der Gegentreffer war ein Weckruf für Freiburg II. Das Team zeigte nun, was es über die ganze Saison ausgezeichnet hatte: strukturiertes, dynamisches Offensivspiel. Folgerichtig kamen die Gäste zu Chancen - und zu Toren. In der 75. Minute glich der eingewechselte Maximilian Breunig nach Vorarbeit von Max Rosenfelder zum 1:1 aus. Nur wenig später wurde Rosenfelder im Verler Strafraum gefoult, Elfmeter für den Sport-Club. Breunig trat an und traf zum 2:1 für die Gäste (78.).

In der Folge verteidigte Freiburg die Führung leidenschaftlich und rettete das 2:1 über die Zeit. Der SC bleibt Zweiter, weist nun 70 Zähler auf und hat den eigenen Drittliga-Rekord damit ausgebaut.