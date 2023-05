Der SC Freiburg II hat am 36. Spieltag den Spitzenreiter SV Elversberg besiegt und einen neuen Rekord in der 3. Liga aufgestellt.

Der SC Freiburg II hat am Samstagnachmittag Großes erreicht. Durch den 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg stehen die Breisgauer bei 67 Punkten - nie hat eine zweite Mannschaft mehr Punkte in einer Drittliga-Saison geholt. Den bisherigen Rekord hatte der FC Bayern München II, der in der Saison 2019/2020 mit 65 Punkten Meister in der 3. Liga wurde.

Doppelschlag durch Lars Kehl nach der Pause

Im Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Elversberg brachte Lars Kehl den Sport-Club nach 58 Minuten per Strafstoß in Führung. Vorausgegangen war ein unglückliches Einsteigen von Robin Fellhauer gegen Jordy Makengo im Strafraum der Gäste. Und nur zehn Minuten später lag der Ball wieder im Tor der SV Elversberg. Nach einem technischen Fehler von Fellhauer lag der Ball frei vor den Füßen von Kehl, der platziert das 2:0 erzielte und damit seinen Doppelpack schnürte.

Elversberg verkürzt durch Feil

Die SV Elversberg, die mit einem Sieg in Freiburg den Aufstieg in die 2. Bundesliga hätte perfekt machen können, kam nur noch zum Anschlusstreffer. Manuel Feil traf in der 81. Minute sehenswert in den Winkel - zu mehr reichte es für die Saarländer nicht. Somit bleiben Elversberg noch zwei Spiele, um den Traum von der 2. Liga wahr werden zu lassen. Der SC Freiburg II geht als Tabellenzweiter in die letzten beiden Spiele der Saison und darf sich jetzt schon über eine starke Spielzeit mit einem Punkterekord freuen.