Das Leverkusener Remis beim VfB Stuttgart hat auch Folgen für den SC Freiburg: Die Breisgauer haben dadurch Platz fünf und die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League sicher.

Der SC Freiburg hat trotz der 2:4-Pleite bei Union Berlin zwei Spieltage vor Saisonende die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League sicher. Nach dem 1:1 (0:0) von Bayer Leverkusen beim VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag können die Breisgauer nicht mehr von Rang fünf verdrängt werden.

Jochen Saier: "Ein unglaublicher Erfolg"

Als Fünfter haben die Freiburger nach dem 32. Spieltag sieben Punkte Vorsprung auf den Sechsten Wolfsburg. "Die Gruppenphase der Europa League erneut erreicht zu haben, ist ein unglaublicher Erfolg für uns", sagte Sportvorstand Jochen Saier dem "kicker". "Was die Mannschaft in den bisherigen 45 Pflichtspiele geleistet hat, ist großartig. Vor ihr sowie unserem Trainer- und Funktionsteam ziehe ich alle Hüte."

Auch in der aktuellen Saison spielten die Breisgauer in der Europa League. Dort schaffte es die Mannschaft von Trainer Christian Streich bis ins Achtelfinale, wo gegen Juventus Turin Endstation war.

SC Freiburg darf weiter auf Champions League hoffen

Auch die Champions League ist noch drin für den Sport-Club. Durch die Niederlage bei Union hat Freiburg nun aber eine schlechte Ausgangsposition im Rennen um die Königsklasse. RB Leipzig als Dritter ist vier Punkte voraus Union als Vierter weist drei Zähler mehr auf. Beide Konkurrenten haben ein besseres Torverhältnis als der SC.

Falls es "nur" die Europa League wird, hat Freiburg allerdings jetzt schon Planungssicherheit und muss nicht in die Qualifikation. 2017 scheiterte der SC in dieser am slowenischen Team NK Domzale und spielte im Anschluss eine äußerst durchwachsene Saison. Als Tabellen-15. hielt das Streich-Team damals gerade so die Klasse.