SC-Freiburg-Profi Muslija fliegt aus Kader seiner Nationalmannschaft

Kein Länderspiel, dafür die vorzeitige Rückreise nach Freiburg: Der kosovarische Nationalspieler Florent Muslija vom SC Freiburg ist suspendiert worden. Der Grund? Noch unklar.

Florent Muslija vom SC Freiburg ist aus dem Kader der kosovarischen Fußballnationalmannschaft gestrichen worden. Wie der Fußballverband mitteilte, wird der 26-jährige Mittelfeldspieler neben zwei weiteren Mitspielern suspendiert. Als Grund nennt der Verband den Verstoß gegen festgelegte Regeln innerhalb der Nationalmannschaft.

Für Muslija bedeutet die Suspendierung, dass er am Montagabend nicht am Länderspiel des Kosovo in Zypern teilnehmen darf und früher als erwartet nach Freiburg zurückkehren wird. Der SC Freiburg bestätigte die Suspendierung und Muslijas Rückkehr, konnte aber zu den Gründen zunächst keine Auskunft geben.

Muslija kam vom SC Paderborn zum SC Freiburg

Die schweizerische Nachrichtenseite blick.ch berichtete unter Berufung auf kosovarische Medien, dass die drei Spieler in der Nacht auf Sonntag bis 2 Uhr einen Nachtclub besucht hätten. Dies sei der Grund für die Suspendierung. Der ebenfalls betroffene Spieler Edon Zhegrova, der einige Jahre beim FC Basel unter Vertrag stand, dementierte die Berichte in einer Instagram-Story.

Der SC Freiburg hatte den Offensivspieler Florent Muslija Anfang dieses Jahres verpflichtet. Vorher spielte er beim SC Paderborn. Der in Achern (Ortenaukreis) geborene Muslija wurde in dieser Saison in Pokal und Liga bislang zwei Mal eingewechselt und kommt auf 28 Einsatzminuten.