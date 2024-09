Freiburgs Florent Muslija nach Rauswurf: "Fehler gemacht"

per Mail teilen

Florent Muslija vom SC Freiburg wurde für das Länderspiel des Kosovo auf Zypern aus dem Kader gestrichen. Der 26-Jährige räumt nun einen Fehler ein.

Florent Muslija vom SC Freiburg hat nach dem Rauswurf aus der Nationalmannschaft des Kosovo ein Fehlverhalten eingestanden, Gerüchte um einen Club-Besuch in der Nacht jedoch dementiert.

Florent Muslija begründet sein Verhalten

"Ich habe einen Fehler gemacht, für den ich natürlich auch die Verantwortung übernehme. Ich habe zwei Tage vor dem Nations-League-Spiel gegen Zypern ohne Absprache das Team-Hotel verlassen", schrieb Muslija auf Instagram und ergänzte: "Allerdings nicht, um bis spät in die Nacht zu feiern - sondern, um Abendessen zu gehen. Um mal rauszukommen."

Muslija war für das Nations-League-Spiel des Kosovo auf Zypern am Montag (09.09.2024) aus dem Kader gestrichen worden.

"Nicht die beste und schlaueste Idee meines Lebens"

"Keine Frage: Das war sicher nicht die beste und schlaueste Idee meines Lebens", erklärte der 26-Jährige. Er habe sich für seine Aktion entschuldigt, so Muslija. "So etwas sollte nicht passieren. Und wer mich kennt, weiß: So etwas wird auch nicht mehr passieren."

Der deutsche Auswahltrainer Franco Foda strich vor dem 4:0-Erfolg des Kosovo auf Zypern außer Muslija zwei weitere Akteure aus dem Aufgebot, die laut Verband ebenfalls gegen festgelegte Regeln verstoßen haben sollen.