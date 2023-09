Streich: "Ergebnis ist verrückt und entspricht nicht dem Spielverlauf"

Nach der 2:4 (2:1)-Niederlage des SC Freiburg gegen Borussia Dortmund waren die Spieler und auch Trainer Christian Streich mächtig bedient, die Leistung habe aber grundsätzlich gestimmt.

"Fußball ist manchmal brutal. Aber so ist es, damit müssen wir leben", sagte SC Freiburg-Trainer Christian Streich im SWR Sport-Interview nach der 2:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Der 58-Jährige war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, sagte sogar, dass sie "richtig gut gespielt" habe. Allein das Ergebnis habe nichts mit dem zu tun, was auf dem Platz passiert sei.

Ähnlich sah es auch Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo: "Wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit gut die Kugel laufen lassen und waren gut im Spiel." Nach dem 2:2-Ausgleich und einer "blöden" Roten Karte gegen Nicolas Höfler habe der BVB das aber "mit viel Erfahrung und Nationalspielern, die eingewechselt wurden, gut ausgespielt", erkennt Grifo an.

In der ersten Halbzeit war der 30 Jahre alte italienische Nationalspieler durch seine Vorlagen zu den beiden Freiburger Treffern aufgefallen. Für Grifo aber nur ein kleiner Trost: "Wir haben heute verloren, und das überwiegt mehr." Es war eine Niederlage, die extrem "weh tut".

Maxi Eggestein sprach im SWR Sport-Interview von einem sehr "unglücklichen" dritten Gegentor. "Der Ball fällt zwischen mehrere Leute von uns, und Hummels läuft dann aus dem Rücken rein und keiner sieht ihn so richtig", erklärte Eggestein. Der Mittelfeldspieler zieht aber auch Positives für die kommenden Aufgaben aus der Niederlage: "Unsere Standards waren gut, und wir sind zwischenzeitlich nach einem 0:1 zurückgekommen."

Für die Freiburger stehen in der kommenden Woche gleich zwei schwierige Auswärtsspiele an. Zunächst sind die Breisgauer am Donnerstag (21 Uhr) zum Europa League-Auftakt bei Olympiakos Piräus zu Gast. Am Sonntag (17:30 Uhr) spielt der SC am fünften Bundesliga-Spieltag bei Eintracht Frankfurt. Trainer Christian Streich wollte nach der Niederlage gegen den BVB zwar noch keinen Ausblick auf die Woche geben, stellte aber eine Sache bereits klar: "Wir freuen uns auf das Europapokalspiel, aber das entscheidenden Spiel wird in Frankfurt sein, und es wird nicht einfacher als heute."