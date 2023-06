Jubel in der Nachspielzeit: TuS Koblenz steigt in die Regionalliga auf

Die TuS Koblenz spielt in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga Südwest. Die Mannschaft von Spielertrainer Michael Stahl kam im Rückspiel um den Aufstieg bei der SG Sonnenhof Großaspach nach dem Sieg im Hinspiel dank eines Last-Minute-Treffers zu einem 2:2 (0:0).

Nach dem Koblenzer Sieg im Hinspiel, als die TuS einen 0:1-Rückstand gedreht hatte, waren die Vorzeichen klar: Großaspach brauchte einen Sieg, um den Aufstieg in die Regionalliga noch perfekt zu machen.

Entsprechend engagiert gingen die Hausherren in die Begegnung und bemühten sich von Beginn an um die Spielkontrolle. Die erste gute Chance gehörte aber den Gästen aus Koblenz, doch Umut Sentürk setzte den Ball nach einem feinen Spielzug über die linke Seite aus acht Metern über das Tor (13. Minute).

Großaspach bestimmt das Spiel - TuS Koblenz bleibt gefährlich

Großaspach blieb weiter spielbestimmend, konnte sich aber in der Offensive zunächst nicht entscheidend in Szene setzen. Gefährlicher war weiter die TuS, wenn sie in der Nähe des Großaspachers Strafraum auftauchte: Eldin Hadzics Linksschuss aus etwa 20 Metern rauschte nur knapp am SGS-Gehäuse vorbei (23.).

Knapp zehn Minuten später rettete Großaspachs Torhüter Maximilian Reule nach einem Fehler im Aufbau gegen den frei vor ihm auftauchenden Sentürk das 0:0 (32.). Die SGS tat sich gegen die sichere Defensive der Koblenzer weiter schwer, der Schuss von Anthony Mbem-Som Nyamsi wurde im letzten Moment geblockt (45.).

TuS Koblenz kontert das Traumtor von Salz

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Großaspachs Dominik Salz traf per sehenswertem Fallrückzieher zur Führung für die Gastgeber (50.) und egalisierte damit das Ergebnis nach dem Hinspiel.

Doch die Koblenzer schlugen zurück und kamen durch André Mandt zum Ausgleich. Der Mittelfeldmann profitierte von einem Abpraller von SGS-Keeper Reule (61.).

Schlag auf Schlag ging es weiter, nach einem Einsatz gegen Mbem-Som Nyamsi gab es Foulelfmeter für die SGS - eine knifflige Entscheidung. Volkan Celiktas war es egal, der Großaspacher Kapitän verwandelte sicher (66.) zum 2:1.

Esmel lässt Koblenz jubeln

In der Folge war beiden Teams anzumerken, dass sie keine Fehler mehr machen wollten. Es dauerte bis zur 89. Minute, bis SGS-Akteur Albin Sahiti abzog, sein Schuss aus 20 Metern wurde aber zur Ecke abgewehrt.

In der Nachspielzeit sorgte Dylan Esmel dann für den Koblenzer Last-Minute-Wahnsinn und traf nach einem Konter zum 2:2-Ausgleich (90.+3). Die TuS steigt damit auf, Großaspach spielt weiter in der Oberliga.