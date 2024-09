per Mail teilen

Nach dem soliden Start in die Bundesliga-Saison hat das Team von Trainer Bo Henriksen ein Testspiel gegen den strauchelnden Zweitligisten Darmstadt 98 verloren.

Der FSV Mainz 05 hat es verpasst, in der Länderspielpause Selbstvertrauen für die kommenden Partien in der Fußball-Bundesliga zu tanken. Nach einem soliden Saisonauftakt mit zwei Unentschieden gegen Union Berlin (1:1) und den VfB Stuttgart (3:3) verloren die Rheinhessen ihr Testspiel gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 am Mittwochnachmittag mit 0:1 (0:0).

Wenig Highlights, nur ein Tor am Bruchweg

Für das einzige Tor bei dem Rhein-Main-Duell im Mainzer Bruchwegstadion sorgte der eingewechselte Kai Klefisch in der 71. Minute. Darüber hinaus bekamen die 625 Zuschauerinnen und Zuschauer in einem weitestgehend ereignisarmen Spiel kaum Highlights geboten.

Für den Bundesliga-Absteiger Darmstadt war es die erste Partie, seit Torsten Lieberknecht am Sonntag nach gut drei Jahren seinen Rücktritt als Cheftrainer bekannt gegeben hatte. Die Lilien hatten zuvor in der 2. Bundesliga einen Fehlstart hingelegt.

Nach der Länderspielpause treffen die Mainzer in der Bundesliga auf Werder Bremen - Anpfiff ist am 15. September um 17.30 Uhr.