Mainz 05: Mit Volldampf Richtung Champions League

Acht Spieltage vor Schluss ist Mainz 05 auf Tabellenplatz drei und auf dem Weg in die Champions League. Der FSV mischt mit emotionalem Fußball die Liga auf und ist bislang die Überraschung der Saison.

Wie ist die Lage?

"Perfekt" würde es ganz treffend beschreiben. Mainz 05 mischt mit attraktivem Offensivfußball die Liga auf, spielt extrem erfolgreich und streift langsam sein "Graue-Maus-Image" ab. Tabellenplatz drei, klar auf Kurs Champions League, dazu zwei Nationalspieler und einen positiv verrückten Trainer an der Seite, der ein starkes, verschworenes Kollektiv geformt hat. Der FSV ist aktuell "sexy" wie nie, die Fans strömen wieder in die Arena (rund 33.000 pro Heimspiel) und auch über die Stadtgrenzen hinaus sind die 05er großes Thema bei den Fußballfans. Denn die Rheinhessen haben ihr Spiel weiterentwickelt, sind nicht mehr nur die Mainz-typischen Pressingmaschinen sondern haben dank Trainer Bo Henriksen auch eine Spielidee mit dem Ball. Das macht die Aufgabe für die Konkurrenz um einiges schwieriger, eine Lösung gegen diese Überraschungsmannschaft zu finden.

Was ist das Ziel?

Auch acht Spieltage vor Schluss geht bei Mainz 05 niemand aus der Deckung und gibt ein neues, größeres Saisonziel aus. Die Begriffe "internationale Plätze", "Europa League" oder geschweige denn "Champions League" meiden sowohl Trainer als auch die sportliche Führung um Sportvorstand Christian Heidel oder Sportdirektor Nico Bungert. Keiner will der Mannschaft eine "internationale" Bürde aufzwingen. Sie soll, so langweilig das klingt, Woche für Woche am Leistungslimit spielen und sich voll auf die nächste Aufgabe fokussieren. Denn im Saisonendspurt warten noch schwere Gegner wie Frankfurt, Leverkusen oder die Bayern. Bleiben die 05er weiter so stabil, könnten sie diese Saison historisch krönen. Mit der ersten Teilnahme an der Champions League.

Wer sind die Säulen des Erfolgs?

Ganz eng ist dieser Erfolg mit Trainer Bo Henriksen verknüpft. Erst schaffte der Däne mit Mainz, in einem rasanten Schlussspurt, den für kaum mehr möglich gehaltenen Klassenerhalt. Dann überzeugte er auch die Skeptiker, dass er auch langfristig eine Mannschaft entwickeln kann. Henriksen und Mainz, das passt. Mit viel Energie und seiner immer positiv-verrückten Herangehensweise folgen dem 50-Jährigen Mannschaft und Fans. Nicht umsonst wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert.

Mainz war und ist immer im Kollektiv stark. Aber zwei Profis stehen sinnbildlich für den aktuellen Höhenflug: Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri. Mit diesen beiden hat Mainz 05 sogar zum ersten Mal gleich zwei Nationalspieler in seinen Reihen. Burkardt ist mit 15 Treffern einer der erfolgreichsten deutschen Torschütze der Saison. Amiri ist seit Monaten einer der besten Mittelfeldspieler der Liga, dazu Antreiber und emotionaler Leader des FSV und in absoluter Topform. Der FSV hat wieder Gesichter und Identifikationsfiguren. Die Euphorie ist groß in Mainz. Die Mainzer Arena nahezu immer ausverkauft.

In der sportlichen Führung setzt man bei den 05ern auf Kontinuität und Zuverlässigkeit. Das Duo Christian Heidel und Nico Bungert ergänzen sich bestens, kennen den Verein in und auswendig und bewiesen in dieser Spielzeit das richtige Gespür bei den Neuverpflichtungen.