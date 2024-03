FSV-Keeper Zentner vor dem Leipzig-Spiel: "Der Sieg ist das Einzige, das zählt"

per Mail teilen

Vor dem Spiel gegen RB Leipzig herrscht Zuversicht beim FSV Mainz 05. Nach dem 2:0-Sieg gegen Bochum stehen die Mainzer auf dem Relegationsplatz - und wollen diesen verteidigen.

Rund 150 Fans schauen beim Training des FSV Mainz 05 zu und sehen dabei einen gut gelaunten Torhüter Robin Zentner. Der Grund: das jüngste 2:0 gegen den VfL Bochum kurz vor der Länderspielpause. "Durch den Sieg gingen die letzten Tage leichter", sagt Zentner. Leichter, nachdem die Spieltage zuvor so bleischwer über ihm und seiner Mannschaft lagen.

Nachdem man die vergangene Saison noch unter Bo Svensson auf dem neunten Tabellenplatz abschließen konnte und sogar vom internationalen Geschäft träumte, geht es in dieser Saison einzig noch um den Verbleib in der ersten Liga.

Gegner Leipzig mit drei Siegen in Folge

Seit Bo Henriksen als 05-Trainer übernommen hat, konnten die Mainzer in den vergangen fünf Spielen immerhin zwei Siege einfahren. Die Sachsen haben die vergangenen drei Spiele gewonnen und wollen möglichst viele Punkte holen, um auch in der nächsten Saison wieder in der Champions League spielen zu können.

Und trotzdem hat man in Mainz noch gute Erinnerungen an RB Leipzig: Im November vergangenen Jahres gelang den 05ern im Hinspiel der erste Saisonsieg, ein 2:0. Und wenn es nach Torhüter Zentner geht, dann soll sich das am kommenden Wochenende wiederholen:

"Wir gehen da hin, um zu gewinnen. So müssen wir jedes Spiel angehen, es sind nicht mehr viele und wir brauchen unbedingt die Punkte. Deswegen ist der Sieg das Einzige, was zählt am Samstag."

Zentner: "Es ist Feuer drin"

Wo werden die Mainzer am Ende dieser Saison stehen? Wenn es nach Robin Zentner geht: "Hoffentlich über dem Strich." Die Relegation sei dabei das Minimalziel. Dafür müssten er und seine Mannschaft in den verbleibenden acht Spieltagen alles geben - und die nächste Chance dazu wartet bereits am Samstag (ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) gegen den Tabellenfünften aus Leipzig.

"Wir dürfen keine einfachen Gegentore fressen", sagt Zentner. Es wird auch an ihm liegen, dass genau diese Gegentore im Spiel gegen Leipzig nicht fallen werden.