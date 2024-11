per Mail teilen

Mainz 05 holt beim SC Freiburg einen Punkt und bleibt auswärts ungeschlagen. Daheim will es mit einem Sieg aber nicht klappen. Der nächste Gegner trägt einen großen Namen, doch es gibt Anlass zur Hoffnung.

Gemeinhin heißt es, dass beim Fußball die gastgebende Mannschaft prinzipiell im Vorteil ist. Das belegen auch zahlreiche wissenschaftliche Studien, die das Phänomen untersucht haben. Die Gastgeber haben keinen Reisestress, die Umgebung ist vertraut, man kennt sich zu Hause aus.

Bei Mainz 05 läuft es in dieser Saison jedoch völlig anders. In der heimischen Arena gelang noch kein Bundesliga-Sieg; zwei Punkte gegen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach sprangen in fünf Partien heraus. Dazu kommt die klare 0:4-Pleite im DFB-Pokal gegen den FC Bayern.

Mainz 05 seit acht Auswärtsspielen ungeschlagen

Ganz anders dagegen die Mainzer Bilanz in fremden Stadien. Nach dem torlosen Remis beim SC Freiburg ist die Mannschaft von Bo Henriksen auswärts noch ungeschlagen und hat in vier Spielen bereits acht Zähler eingefahren. Saisonübergreifend haben die Rheinhessen sogar seit acht Spielen nicht verloren – eigentlich die Bilanz einer Spitzenmannschaft.

Warum klappt es bei den Mainzern auswärts so gut und vor heimischem Publikum nicht? "Gute Frage", sagte Robin Zentner im Sportschau-Interview und überlegte einen Moment. "Es ist eigentlich nicht zu erklären. Aber es ist am Ende auch egal. Wir wollen natürlich über die Saison den Fans auch zuhause Siege schenken."

Nächste Chance gegen den BVB

Apropos Fans: Ihnen schreibt Zentner bei den starken Auswärtsauftritten eine unterstützende Rolle zu: "Das ist wirklich überragend. Seit zweieinhalb, drei Jahren haben wir bei jedem Auswärtsspiel richtig viele Fans", sagte der Keeper. "Wir hauen uns für die rein, die machen 90 Minuten Stimmung für uns. Es macht wirklich Spaß, wie viele den Weg auch an einem Sonntag auf sich nehmen und uns unterstützen. Wir haben den Fight geliefert, den sie sehen wollten."

Vor dem nächsten Auswärtsspiel soll es jedoch erst einmal mit einem Heimsieg klappen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Samstag (09.11.2024). Die Hürde ist jedoch hoch: Um 15:30 Uhr ist Borussia Dortmund zu Gast bei den Rheinhessen. Immerhin: Der BVB hat bislang drei von vier Auswärtsspielen in dieser Saison verloren.