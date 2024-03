Auf der Suche nach einem Nachfolger als Trainer des Frauen-Teams ist die TSG Hoffenheim in Mannheim fündig geworden: Theodoros Dedes wechselt vom Waldhof in den Kraichgau.

TSG Hoffenheim hat einen neuen Trainer gefunden. Zu Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison übernimmt Theodoros Dedes den Posten von Stephan Lerch. Der 34-Jährige kommt vom benachbarten Männer-Drittligisten Waldhof Mannheim zum Tabellendritten und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Lerch wird sich künftig auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter konzentrieren und die Doppelfunktion aufgeben. Das hatten die Hoffenheimer bereits im Februar bekannt gegeben.

Theodoros Dedes sammelte Erfahrung bei Waldhof Mannheim

Dedes kennt sich in den Frauen-Ligen bestens aus: Von 2019 bis 2022 trainierte er den SV Meppen, mit dem Klub stieg der Coach zweimal in die Bundesliga auf. Im Sommer 2022 wechselte Dedes nach Mannheim. Dort fungiert er seither als Co-Trainer der Drittliga-Mannschaft der Männer.

"In den vergangenen zwei Jahren konnte ich in Mannheim unter verschiedenen Trainern weitere Erfahrungen sammeln, die mich in meiner persönlichen Entwicklung noch einmal weiter vorangebracht haben", sagte Dedes: "Ich bin dankbar und hoch motiviert, einen so renommierten Klub wie die TSG in der Frauen-Bundesliga trainieren zu können."