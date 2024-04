Hoffenheimerinnen patzen im Europacup-Rennen gegen Essen

per Mail teilen

Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als könnte die TSG Hoffenheim bei der SGS Essen punkten. Doch die Gastgeberinnen drehten die Partie durch zwei späte Tore zu ihren Gunsten.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben im Rennen um den dritten und letzten Champions-League-Platz gepatzt. Beim 1:2 (0:0) bei der SGS Essen gab das Team von Trainer Stephan Lerch in einer dramatischen Schlussphase wichtige Punkte im Fernduell mit Eintracht Frankfurt leichtfertig aus der Hand. Hoffenheim ging zwar durch ein Eigentor von Essens Laura Pucks (77.) in Führung, Beke Sterner (88.) und Natasha Kowalski (90., Foulelfmeter) drehten die Partie jedoch mit einem späten Doppelschlag.

Eintracht Frankfurt zieht an der TSG vorbei

Essen rückte durch den Erfolg auf den fünften Rang vor, der Rückstand auf die TSG beträgt drei Spieltage vor dem Saisonende fünf Zähler. Eintracht Frankfurt zog durch einen 4:1-Erfolg (3:1) gegen den 1. FC Nürnberg an der TSG Hoffenheim vorbei. Damit stehen nun die Hessinnen auf Rang drei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Hoffenheim belegt den vierten Platz. Am Samstag, 4. Mai, treffen Frankfurt und Hoffenheim direkt aufeinander (14:00 Uhr).