"Sehr schade": Leonie Maier von der TSG Hoffenheim beendet ihre Karriere

Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Leonie Maier beendet nach der laufenden Saison ihre Karriere. Das verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seiner Webseite.

Die Abwehrspielerin vom Bundesligisten TSG Hoffenheim bestritt zwischen 2013 und 2023 79 Länderspiele (elf Tore) für Deutschland, wurde Europameisterin 2013 und Olympiasiegerin 2016.

Mit dem FC Bayern wurde die gebürtige Stuttgarterin zudem 2015 und 2016 Meister. "Alle, die mich kennen, wissen, was mir der Fußball bedeutet", sagte Maier in der Mitteilung: "Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Die Summe an Verletzungen haben mich aber immer wieder ausgebremst und machen Fußballspielen auf Topniveau leider nicht mehr möglich."

Leonie Maier auch in der Premier League aktiv

TSG-Trainer Stephan Lerch, der im Sommer von Theodoros Dedes abgelöst wird, bezeichnete die Entscheidung als "sehr schade", sie sei aber aufgrund von Maiers Verletzungshistorie in den vergangenen Jahren "nachvollziehbar".

Nach vier Jahren in der englischen Premier League beim FC Arsenal und dem FC Everton war Maier im vergangenen Sommer in den Kraichgau gewechselt. Von 2013 bis 2019 spielte sie für die Bayern.