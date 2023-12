Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg beim Überraschungsteam SGS Essen geholt. Torschützin des einzigen Treffers war Lisa Kolb.

Große Freude bei den Fußballerinnen des SC Freiburg. Durch ein Tor von Lisa Kolb (30. Minute) nahmen sie drei wichtige Punkte aus dem Spiel gegen die SGS Essen mit. "Für uns ist es ein sehr gutes Ergebnis, wir hatten die Punkte bitter nötig", sagte auch SC-Trainerin Theresa Merk nach dem Schlusspfiff.

Freiburg geht verdient in Führung

Die Freiburgerinnen waren von Beginn an hellwach. Nach nicht einmal fünf Minuten hätte Ally Gudorf ihr Team schon in Führung bringen können, scheiterte jedoch an SGS-Torhüterin Sophia Winkler. Die nach neun Minuten wieder rettete, diesmal gegen Janina Minge. Und in der 18. Minute hatte SC-Kapitänin Hasret Kayikci in ihrem 200. Bundesliga-Spiel die Freiburger Führung auf dem Kopf.

Danach kam die SGS Essen etwas mehr ins Spiel. Der Tabellenvierte setzte die ersten Ausrufezeichen. Aber genau in diese Drangphase der Gastgeberinnen fiel das entscheidende Tor des Tages: Die starke Kayikci fand mit einem perfekt getimten Pass Kolb, die in den Strafraum dribbelte, dort SGS-Torhüterin Winkler umkurvte und zum 1:0 einschob.

Sport-Club bringt 1:0 über die Zeit

Nach der Halbzeit strahlten beide Teams nicht wirklich weitere Torgefahr aus. Es waren eher die Gastgeberinnen, die mehr Druck ausübten. Nach einer knappen Stunde hatte Essens Katharina Piljic den Essener Ausgleich auf dem Fuß, vergab jedoch.

Freiburg zog sich immer mehr zurück, hätte aber mit etwas Konsequenz bei zwei Großchancen noch auf 2:0 erhöhen können. In der Schlussphase drückten die SGS-Fußballerinnen, aber Freiburg überstand auch diese Phase und freute sich am Ende über den knappen 1:0-Sieg. "Die zweite Halbzeit war schließlich ein großer Kampf", analysierte Trainerin Merk. "Ich muss ein großes Kompliment meiner Mannschaft machen, die bis zur letzten Sekunde alles gegeben hat."

Freiburg im letzten Spiel gegen Frankfurt

Durch den Auswärtserfolg in Essen hat der SC nun zwölf Zähler in der Tabelle und damit ein beruhigendes Polster mit Blick auf die unteren Abstiegsränge. Zum letzten Spiel des Kalenderjahres empfangen die Freiburgerinnen am kommenden Samstag (14 Uhr) Eintracht Frankfurt im Dreisamstadion.