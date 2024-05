Sarai Linder: Die "Mrs. Zuverlässig" der TSG Hoffenheim

per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim hat mit Sarai Linder eine der besten Außenverteidigerinnen in ihren Reihen, die Deutschland aktuell zu bieten hat. Mit SWR Sport spricht sie über Familiennähe, eigene Qualitäten und Olympia.

Sarai Linder ist nicht nur Hoffenheims Eigengewächs (120 Spiele), sondern mittlerweile auch fester Bestandteil der Frauen-Fußballnationalmannschaft. Die routinierte Abwehrspielerin hat sich mit ihrer Schnelligkeit und Zweikampfstärke in den Vordergrund gespielt. Bereits am kommenden Montag kann die 24-Jährige ihre Qualitäten gegen den feststehenden Meister FC Bayern München erneut unter Beweis stellen.

Live in der ARD: Die Bundesliga-Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München Die ARD zeigt am 20. Mai ab 15:15 Uhr das Topspiel des letzten Spieltags in der Frauen-Bundesliga zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München live im Free-TV sowie im Stream über sportschau.de.

Vom Bolzplatz zur TSG Hoffenheim

Alles begann auf dem Bolzplatz in Hilsbach, den sie mit dem Fahrrad erreichen konnte. Mit ihrem Vater als Trainer und ihren beiden Brüdern als Mitspieler war eine familiäre Atmosphäre schnell geschaffen. Schon in der Jugend hat Sarai Linder ihre Position auf der linken Abwehrseite gefunden.

2010 wechselte sie dann zur TSG Hoffenheim, durchlief sämtliche Juniorinnen-Teams und ist heute absolute Stammkraft in der Profi-Mannschaft. Ein wichtiger Schritt für Linder, um die eigene Komfortzone zu verlassen: das Auslandsjahr in Florida. "Es war der perfekte Zeitpunkt, auch mal was anderes zu sehen", sagt sie im Gespräch mit SWR Sport.

Hoffenheim beschreibt die Linksverteidigerin als ihr "Zuhause". So könne sie nach dem Training einfach zu Mama fahren und Dampfnudeln essen. Die Nähe zu ihrer Familie ist der angehenden Physiotherapeutin sehr wichtig.

Das Nations-League-Spiel mit der Nationalmannschaft gegen Wales in Sinsheim war für Sarai Linder ein doppeltes Heimspiel. Neben Freunden haben auch Oma und Opa den Weg ins Stadion gefunden. "Alle sind zusammengekommen, das war Jackpot", sagt die Abwehrspielerin, wenn sie an das Spiel zurückdenkt.

Sarai Linders Qualitäten: Zweikampfstärke und Schnelligkeit

Sarai Linder zeichnet nicht nur ihre Zweikampfstärke aus, sondern auch ihre Schnelligkeit: "Ich strahle eine gewisse Ruhe aus mit meiner Schnelligkeit und kann so der Mannschaft in der Abwehr helfen", sagt sie zu SWR Sport.

Durch ihre wichtige Funktion bei der TSG Hoffenheim und mittlerweile auch bei der Nationalmannschaft verspüre sie mehr Druck, immer 100 Prozent zu geben. "Dennoch fühle ich mich geehrt und genieße es einfach", fügt Linder hinzu.

Auch über den Schmerz kann die Außenverteidigerin hinwegsehen. Durch ihre Brüder hat sie gelernt auch mal einzustecken - so lange sie auf den Beinen steht, macht sie weiter.

Sarai Linder von der TSG 1899 Hoffenheim (li.) im Zweikampf gegen Jule Brand vom VfL Wolfsburg. IMAGO IMAGO / foto2press

TSG-Mitspielerinnen über "Mrs. Zuverlässig" Sarai Linder

Jana Feldkamp, gleichzeitig Linders Zimmerpartnerin, und Fabienne Dongus sind sich in einer Sache einig: Sarai Linder ist "sehr zuverlässig", sowohl neben als auch auf dem Platz. Nicht ohne Grund ist die 24-Jährige immer für die Zimmerkarten zuständig. "Sie ist immer für einen da und hat ein offenes Ohr", ergänzt Jana Feldkamp.

Auf dem Platz ähnelt die Außenverteidigerin einer "Feuerwehrfrau" - ihre Mitspielerinnen wissen, wenn sie da ist, dann brennt nichts an. Vor Linders Zweikampfstärke schreckt sogar Fabienne Dongus zurück: "Ich probiere es gar nicht mehr. Auch wenn ich Vorsprung hätte, Sarai würde mich immer wieder einholen."

Mit der Nationalmannschaft zu Olympia

Sarai Linder habe nie darüber nachgedacht, professionell Fußball zu spielen - und jetzt ist sie sogar Nationalspielerin. Folgerichtig träumt die 24-Jährige auch davon, Titel zu holen. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum VfL Wolfsburg - weder Linder noch der Verein wollten sich dazu äußern. Doch die Chance einen Titel zu holen, gibt es schon in wenigen Monaten bei Olympia. Die erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris nach dem 2:0-Sieg gegen die Niederlande hat bei Linder für "pure Erleichterung" gesorgt.

Die Vorfreude ist riesig. Das Eigengewächs der TSG Hoffenheim freut sich vor allem auf das Olympische Dorf, andere Sportarten und die Atmosphäre in Frankreich. Ihr Wunsch für den 11. August 2024: "Dass wir empfangen werden und mit einer Goldmedaille nach Hause kommen."

Bereits am kommenden Montag wird Sarai Linder im Topspiel gegen den FC Bayern München (15:30 Uhr) auf einige Nationalmannschaft-Kolleginnen treffen, bevor am 31. Mai 2024 das nächste EM-Qualifikationsspiel gegen Polen ansteht.