Niederlage zum Saison-Abschluss: Hoffenheim unterliegt Meister München

Die Frauen der TSG Hoffenheim haben am letzten Bundesliga-Spieltag gegen die Deutschen Meisterinnen aus München verloren. Die Hoffenheimerinnen beenden die Saison auf Platz fünf.

Bei strahlendem Sonnenschein haben die Fußballerinnen des FC Bayern München in Hoffenheim die Meisterschale entgegengenommen und den zweiten Titel in Serie ausgelassen gefeiert. Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich am 22. und letzten Bundesliga-Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 4:1 (1:1) durch.

Dongus gleicht zwischenzeitlich für Hoffenheim aus

Im Dietmar-Hopp-Station erzielten am Montag Carolin Simon (10. Minute), Linda Dallmann (54.), Pernille Harder (83.) und Lea Schüller (90.+3) die Tore für die Münchnerinnen, die schon vor zwei Wochen den Triumph perfekt gemacht hatten.

Fabienne Dongus (21.) glich zwischenzeitlich per Kopf für Hoffenheim aus. Eine gute Woche nach der Niederlage im DFB-Pokal-Finale von Köln gegen den VfL Wolfsburg rafften sich die Bayern-Spielerinnen aber noch einmal zu einer Energieleistung auf. Was den Männern von Bayer Leverkusen gelungen ist, schafften somit auch die Frauen des FC Bayern. Die Deutschen Meisterinnen beenden die Saison ohne Niederlage.

Hoffenheim beendet die Saison auf Tabellen-Platz fünf. "Es gab viele Tiefen und Höhen. Heute hat es aber nochmal viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht für uns ausging", bilanzierte Sarai Linder im Sportschau-Interview die Saison.