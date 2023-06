Jubel bei der TSG Balingen: Die DFB-Pokalauslosung hat dem Regionalligisten in der ersten Runde ein Duell mit dem VfB Stuttgart beschert.

Als Stabhochspringerin Sarah Vogel in ihrer Funktion als Losfee direkt nach der Balinger Kugel die des VfB Stuttgart aus dem Lostopf zog, kannte die Freude bei der TSG keine Grenzen. Der Regionalligist trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals in einem rein württembergischen Duell auf den VfB Stuttgart.

"Bei der TSG Balingen war die Freude grenzenlos. Wir waren nahezu in einer Ekstase, als der VfB Stuttgart als Los gezogen wurde", gibt Pressesprecher Ralph Conzelmann einen Einblick in die Gemütslage des WFV-Pokalsiegers.

TSG gegen VfB - die Vorraussetzungen

Die TSG Balingen nimmt durch den WFV-Pokalsieg gegen die Stuttgarter Kickers zum ersten Mal am DFB-Pokal teil. Das Team von Trainer Martin Braun spielt in der Regionalliga, in der abgelaufenen Saison belegten die Rot-Schwarzen dort den sechsten Tabellenplatz. Damit landete man zwei Plätze vor der U23 des kommenden Pokalgegners. Bester Torschütze bei den Balingern in der Regionalliga war Jan Ferdinand. Der Stürmer hat eine Vergangenheit bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, für die er einst die Stiefel schnürte.

Dass der Viertligist gegen den Bundesligisten klarer Außenseiter ist, ist allen Beteiligten klar. Dennoch verspricht Trainer Martin Braun im vereinsinternen Interview einen großen Kampf: "Aus sportlicher Sicht ist es ein sehr schweres Los. Wir werden aber alles einbringen, um ein gutes Spiel zu machen."

Wann soll gespielt werden?

Die erste DFB-Pokalrunde ist vom Verband für den Zeitraum vom 11. bis zum 14. August terminiert worden. Den genauen Termin, also Datum und Uhrzeit, wird der DFB auch in Absprache mit den Vereinen noch bekannt geben.

Wo soll gespielt werden?

In Balingen überlegt man schon, wo gespielt werden soll. Die eigene kleine Fußballarena fasst nur knapp 2.500 Zuschauer, das wird wohl gegen den fanstarken VfB den Rahmen sprengen. Eine Möglichkeit, gegenüber der man bei der TSG nicht abgeneigt ist, wäre, das Heimrecht an den VfB Stuttgart abzugeben und in der Mercedes-Benz Arena zu spielen. Das muss der DFB allerdings genehmigen, auch stellt sich die Frage, wie weit die Bauarbeiten im Stuttgarter Stadion bis August fortgeschritten sein werden. Alternativen wären das Stadion des SSV Reutlingen oder der Stuttgarter Kickers.

"Wo wir dann spielen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Als Optionen haben wir zur Stunde unsere Arena in Balingen, aber auch andere lizenzerprobte Stadien. Möglicherweise denken wir auch über den Tausch des Heimrechts nach. Es wird zu klären sein, inwieweit welche Variante gezogen werden kann", sagt dazu der Pressesprecher.

Vorab konstatiert Conzelmann auf jeden Fall schon einmal: "Der VfB ist für uns nicht weniger als ein Traumlos". Ticketanfragen können allerdings noch nicht bearbeitet werden, das gab der Regionalligist auf seiner Webseite bekannt.