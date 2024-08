So will der FC Bayern die Pokalhürde SSV Ulm angehen

Das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern ist für den SSV Ulm das Highlight des Jahres - und für Vincent Kompany die Pflichtspielpremiere auf der Bank des deutschen Rekordmeisters. Der Belgier warnt davor, die Schwaben zu unterschätzen.

Der FC Bayern München will zur neuen Saison wieder in den Angriffsmodus gehen. Los gehen solle das "Programm Attacke" schon gegen Ulm, forderte Eberl. Nach fünf Testspielen in der Vorbereitung, als es vier Siege und ein mageres 1:1 gegen den 1. FC Düren gab, blickt der Sportvorstand dem ersten Spiel unter Trainer Vincent Company mit Vorfreude entgegen. "Es ist ein neuer Impact und eine neue Energie auf und neben dem Platz da und jetzt freuen wir uns, dass wir in einem Pflichtspiel zeigen dürfen, wie gut wir sind"», sagte Eberl.

Der FC Bayern fühlt sich bereit für Ulm

Ein Sieg beim Ulmer Team von Trainer Thomas Wörle, der in seinen neun Jahren mit den Bayern-Frauen zweimal deutscher Meister wurde, ist Pflicht, damit die gute Stimmung nicht gleich einen kräftigen Dämpfer bekommt. Kompany lässt Kader geheim "Ich bin bereit. Es ist wichtig für uns, dass wir jetzt wieder ein Pflichtspiel haben", sagte Kompany.

Für die Bayern zählt nur ein Sieg

Die Münchner hatten den Belgier Ende Mai als Nachfolger von Thomas Tuchel verpflichtet. Über zehn Millionen Euro Ablöse mussten die Bayern an den Premier-League-Absteiger FC Burnley bezahlen. Kompany hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der 38-Jährige soll den entthronten Serienmeister wieder an die Spitze führen. "Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen und dann sind die Ziele klar", sagte Eberl.