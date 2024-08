"Klarheit und Ruhe schaffen": Pellegrino Matarazzo räumt mit Gerüchten auf

per Mail teilen

Trainer Pellegrino Matarazzo von der TSG Hoffenheim hat mit Gerüchten aufgeräumt, er werde Coach der US-Nationalmannschaft. Der 46-Jährige bekannte sich zu den Kraichgauern.

"Es ist enorm wichtig, in dieser unruhigen Phase Klarheit und Ruhe zu schaffen", sagte Matarazzo in einem Statement der TSG Hoffenheim. "Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein und freue mich sehr darauf, in der neuen Spielzeit mit den Jungs im europäischen Wettbewerb anzutreten. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit den richtigen Ergänzungen im Kader wieder eine erfolgreiche Saison spielen werden."

Frank Kramer: "Gehen geschlossen in eine Richtung"

Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter bei der TSG, sagte: "Für uns war und ist es keine Frage, dass wir mit unserem Coach in die neue Saison gehen. Die vergangene Spielzeit sowie die jüngsten Tage im Trainingslager haben gezeigt, dass das Trainerteam und die Mannschaft geschlossen in eine Richtung gehen."

Zuletzt war Matarazzo als neuer Coach der USA gehandelt worden. Die Nordamerikaner suchen einen Nachfolger für Trainer Gregg Berhalter, der nach dem frühen Scheitern bei der Copa America im eigenen Land entlassen worden war. Die USA sind gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber der WM 2026.