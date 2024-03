Nach Verletzungspause: Grischa Prömel vor Rückkehr bei TSG Hoffenheim

per Mail teilen

Mittelfeldspieler Grischa Prömel wurde im November 2023 für die Nationalmannschaft nominiert, fiel später aber verletzt aus. Nun kehrt er nach einer langen Pause für Hoffenheim in der Bundesliga zurück.

Mittelfeldspieler Grischa Prömel steht bei der TSG Hoffenheim nach rund sechs Wochen Zwangspause vor einer Rückkehr. Der 29-Jährige dürfte am Samstag (15:30 Uhr) bei Tabellenführer Bayer Leverkusen erstmals wieder im Kader stehen, wie Cheftrainer Pellegrino Matarazzo sagte. Prömel hatte sich vor etwa sechs Wochen eine Verletzung des Innenbandes im rechten Knie zugezogen. Seitdem fehlt er.

Stürmer Maxi Beier mit Chancen auf EM-Platz

Prömel war im November von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den DFB-Kader nominiert worden, bekam aber keine Einsatzzeit. Mit einem EM-Platz dürfte es nun eng werden, weil das Nagelsmann-Team gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) überzeugte.

Bessere Chancen auf die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) hat da Stürmer Maximilian Beier, der diesmal im Aufgebot stand, aber ebenfalls nicht zum Einsatz kam. "Maxi macht nicht den Eindruck, dass er enttäuscht ist. Er strahlt vor Glück. Es ist weiterhin ein Riesenerfolg für ihn", berichtete Matarazzo.

Beendet Hoffenheim die Serie von Leverkusen?

Neben Prömel sind auch der zuletzt gesperrte Ozan Kabak und Dennis Geiger nach seiner Verletzung wieder Optionen für den Kader. Dafür steht hinter dem gesundheitlich angeschlagenen Florian Grillitsch noch ein Fragezeichen.

Dem Tabellenführer Bayer Leverkusen will die TSG die erste Niederlage der Saison beibringen. "Ihre Serie ist unglaublich, 38 Spiele sprechen für sich", sagte Trainer Matarazzo und schob eine kleine Kampfansage hinterher: "Die Möglichkeit, ein Ausrufezeichen zu setzen, ist immer was Attraktives. Und das wäre ein Ausrufezeichen. Ich denke, dass es für unsere Jungs was Attraktives ist."