FCK leiht Simakala von Holstein Kiel, Ronstadt kommt aus Darmstadt

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich für die Rückrunde mit Ba-Muaka Chance Simakala von Holstein Kiel und Frank Ronstadt von Darmstadt 98 verstärkt.

"Ba-Muaka Chance ist in der Offensive variabel einsetzbar, das bietet unserem Spiel nach vorne mehr Flexibilität", freut sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen über den Neuzugang. "Mit ihm bekommen wir im Kader Qualität und Torgefahr hinzu", so Hengen weiter.

Größter Karriereerfolg der Zweitligaaufstieg mit Osnabrück

Sein Bundesligadebüt beging der in Eschweiler in Nordrhein-Westfalen geborene Simakala mit 19 Jahren für Borussia Mönchengladbach. Seinen wohl größten sportlichen Erfolg feierte er mit dem VfL Osnabrück. In der Saison 2022/23 war er mit 19 Toren und neun Torvorlagen maßgeblich am Aufstieg der Osnabrücker in die 2. Bundesliga beteiligt.

"Ich bin froh, hier zu sein", wird der heute 26-Jährige in einer Pressemitteilung des FCK zitiert. "Man weiß einfach, was für ein großartiger Verein der FCK ist und was für ein tolles Stadion einen hier erwartet. Ich freue mich riesig, Teil dieser Mannschaft zu sein und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen", so Simakala. Über die Dauer der Leihe macht der 1. FC Kaiserslautern keine Angaben. Simakala könnte die Lücke füllen, die ein möglicher Abgang von Stürmer Terrence Boyd reißen würde. Um den Stürmerstar der Roten Teufel ranken sich derzeit Wechselgerüchte, eine Vertragsauflösung steht im Raum.

Auch defensive Verstärkung kommt

Auch für die Defensive konnte der FCK am Dienstagnachmittag eine Verstärkung verkünden. Mit Frank Ronstadt verpflichten die Roten Teufel einen Bundesligaspieler für die Verteidigung. Ronstadt kommt vom SV Darmstadt 98.

Für die Lilien bestritt Ronstadt in zwei Spielzeiten insgesamt 37 Spiele in der 2. Bundesliga und stieg im vergangenen Sommer in die Bundesliga auf. In der laufenden Spielzeit stand er viermal für Darmstadt auf dem Platz. "Wir haben Frank schon seit Längerem beobachtet. Ursprünglich haben wir Gespräche für den Sommer geplant, wir konnten uns nun aber glücklicherweise schon früher mit Darmstadt einigen", erklärt Thomas Hengen. "Frank kann auf der Außenbahn sowohl defensiv als auch offensiv zum Einsatz kommen und bringt eine große Standardstärke mit."

Dickson Abiama kommt aus Fürth

Ein weiterer Wintertransfer ist ebenfalls fix: Dickson Abiama kommt von der SpVgg Greuther Fürth nach Kaiserslautern. Der Offensivspieler absolvierte 101 Ligaspiele, 24 davon in der Bundesliga und erzielte dabei 15 Tore. In der Fürther Aufstiegssaison war Abiama mit sieben Toren nach Einwechslung der beste Joker der gesamten Liga. "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist einfach ein geiler Verein, ein geiles Stadion, geile Fans – eine top Adresse im deutschen Fußball", so Abiama. "Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen."