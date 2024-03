Nach dem 3:0-Erfolg bei Hansa Rostock spielt der 1. FC Kaiserslautern erneut gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. Trainer Friedhelm Funkel warnt sein Team vor dem Tabellenletzten aus Osnabrück

"Das reicht noch nicht, wir müssen das in den nächsten Wochen bestätigen." Vor dem Duell gegen den VfL Osnabrück sprach FCK-Coach Friedhelm Funkel noch einmal über den souveränen Auftritt bei Hansa Rostock. Fast schon unglaublich, diese Steigerung nach der 0:4-Pleite gegen den Karlsruher SC. Ohne den Erfolg an der Ostsee schmälern zu wollen, weiß der erfahrene Coach aber auch, dass sein Team in Rostock lange Zeit in Überzahl spielte. Deshalb fordert er von seinen Jungs ab sofort dauerhaft allerhöchste Konzentration: "Wir müssen konstanter werden, nur dann haben wir eine Chance, in der Liga zu bleiben. Es ist kein entscheidendes, aber ein wichtiges Spiel".

Erfolgserlebnis nachlegen

Gegen den Tabellenletzten aus Osnabrück möchte der FCK vor wieder einmal über 40.000 Zuschauern ein, so Funkel, "Erfolgserlebnis nachlegen" und damit nicht nur die treuen Fans belohnen. "WIr alle müssen am Sonntagnachmittag dafür sorgen, dass auf dem Platz eine gute Stimmung herrscht, die Mannschaft muss da in Vorleistung gehen", fordert der Coach, "dann werden die Fans wie eine eins hinter uns stehen."

Wird wieder voll gegen den VfL Osnabrück: Die Westkurve im Kaiserslauterer Fritz Walter Stadion IMAGO Imago/ Jan Huebner

Osnabrück im Aufwind

Die Aufgabe gegen den VfL Osnabrück dürfte aber schwerer werden als es die aktuelle Tabelle aussagt. Noch grüßen die Niedersachsen von Platz 18, doch die letzten beiden Spiele gegen Hannover 96 und beim Hamburger SV konnte das Team von Trainer Uwe Koschinat gewinnen. Damit hat der VfL in der Rückrunde mit neun Punkten bereits genauso viele Zähler eingefahren wie in der kompletten Hinrunde. Nicht nur deshalb fordert Friedhelm Funkel von seiner Elf eine konzentrierte und kampfbetonte Leistung. "Wir müssen den Sieg in Rostock hier im eigenen Stadion bestätigen, das wollen wir mit aller Macht. Trotzdem müssen wir auch den Kopf einschalten und in gewissen Situationen nicht zu viel wollen", so der Trainer.

Ohne Zuck, Hercher und Klement

Fehlen werden gegen den Tabellenletzten die immer noch angeschlagenen Hendrick Zuck, Philipp Hercher und Philipp Klement. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Was die Aufgabe bei der Kader-Zusammenstellung für den Coach nicht gerade einfacher macht - besonders nach einem Erfolg wie dem in Rostock: "Ich kann nur 20 Spieler nominieren, da wird es immer welche treffen, die nicht im Kader stehen. Da ist Geduld gefragt", so der Coach. Gut möglich also, dass Friedhelm Funkel gegen Osnabrück auf Wechsel in seiner Startelf verzichtet.

Erinnerung an Ottmar Walter

Der Spieltag am Sonntag wird in Kaiserslautern im Zeichen von Ottmar Walter stehen. Der Weltmeister von 1954 wäre am vergangenen Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Verein und Fans planen im Zuge des Spiels zu Ehren Walters verschiedene Aktionen. Friedhelm Funkel hatte die beiden Walter Brüder Fritz und Ottmar in seiner aktiven Zeit bei den Roten Teufeln Anfang der 1980er Jahre kennengelernt: "Ottmar war ein sympathischer Mensch, der ab und zu kurz bei uns in die Kabine kam", erinnert sich Funkel gerne an den 2013 gestorbenen FCK-Weltmeister zurück.