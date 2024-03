FCK freut sich auf DFB-Pokal-Derby in Saarbrücken

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern spielt im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Saarbrücken. Ein tolles Los, bei dem die Favoritenrolle klar verteilt ist, meint FCK-Trainer Friedhelm Funkel.

Im Viertelfinale hatte der 1. FC Kaiserslautern den einen Hauptstadtclub Hertha BSC besiegt und stand damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Gegner ist nun der 1. FC Saarbrücken, ein Drittligist. Der FCK: Zweitligist. Dennoch sagt FCK-Trainer Friedhelm Funkel im SWR Podcast "Nur der FCK": "Es mag sich komisch anhören als Zweitligist, aber wir sind Außenseiter. Die Favoritenrolle liegt ganz klar beim 1. FC Saarbrücken."

FCK-Trainer Funkel freut sich über "ein tolles Los für die ganze Region"

Das sei keine pessimistische, sondern eine realistische Einschätzung, denn "sie haben Bayern München, eine der besten Mannschaften in Europa, geschlagen. Sie haben Eintracht Frankfurt geschlagen, die vor zwei Jahren noch den Europapokal gewonnen haben. Sie haben Borussia Mönchengladbach geschlagen und den Karlsruher SC, gegen den wir 0:4 verloren haben."

Dennoch sagte Funkel, Saarbrücken sei für die ganze Region ein tolles Los. "Wir werden alles versuchen, um in Saarbrücken zu gewinnen, aber das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe."

Traumtorschütze Simakala: Saarbrücken hat gezeigt, was sie können

Ba-Muaka Simakala, beim knappen 3:2 Sieg gegen Osnabrück noch Traumtorschütze zum 2:2, freut sich auf das Halbfinale. Aber auch er ist Realist. Saarbrücken habe gezeigt, was sie können, "egal, ob sie Drittligist, Viertligist oder Fünftligist sind. Wir werden alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen."

Das Halbfinale findet am 2. April in Saarbrücken statt. Der Sieger fährt nach Berlin, wo es am 25. Mai um den Pott geht, um den Gewinn des DFB-Pokals.