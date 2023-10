Tobias Raschl ist Düsseldorfer, Jean Zimmer spielte fast vier Jahre lang für Fortuna. Ein kleines Heimspiel wird das für die beiden FCK-Spieler in Düsseldorf. Das Stadion ist ausverkauft.

Der Düsseldorfer Tobias Raschl im FCK-Trikot

Tobias Raschl und Jean Zimmer freuen sich auf das Spiel bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 20:30 Uhr im Audiostream und Liveticker auf sportschau.de). Beide kehren zurück zu dem Verein, für den sie mal gespielt haben. Für Tobias Raschl ist es dabei sogar ein doppelt besonderes Spiel: "Gefühlt ist das für mich auch ein Heimspiel. Ich bin dort aufgewachsen, das ist meine Stadt. Familie und Freunde leben dort, die werden mich auch zahlreich im Stadion unterstützen." Die Düsseldorfer Fans von Tobias Raschl werden staunen: "Da hat man nochmal zehn Prozent mehr Bock, gibt nochmal mehr Gas." Der 23-Jährige will gerade in diesem Spiel zeigen, was aus ihm geworden ist, warum er weggezogen ist.

Jean Zimmer: "mache kein Geheimnis draus"

Jean Zimmer ist ein Pfälzer Bub, geboren in Bad Dürkheim. Von 2017 bis 2021 spielte Zimmer bei der Fortuna, "unsere Große ist in Düsseldorf geboren". Die Stadt hat deshalb einen besonderen Platz im Herzen der Familie Zimmer: "Es ist schön, alte Bekannte zu treffen, es werden einige Freunde im Stadion sein, die leider nicht uns die Daumen drücken. Von daher freue ich mich aufs Spiel". Auch für Jean Zimmer ist Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Kaiserslautern ein besonderes Spiel, "da mache ich kein Geheimnis draus".

Tag der offenen Tür und Freikarten für alle - freut nicht alle

Mindestens 5.200 FCK Fans können mit nach Düsseldorf reisen. Nur 5.200! Die Aktion "Fortuna für alle" füllt das Stadion zwar, alle Karten wurden kostenfrei abgegeben. Allerdings waren im vergangenen Jahr 10.000 FCK Fans mit in Düsseldorf. Tolle Aktion, bei drei Heimspielen Freikarten zu verteilen - sogar die New York Times berichtete darüber - aber eben auch weniger Karten für den Auswärtsclub. Jean Zimmer sagte im Gespräch mit SWR Sport, dass "mit der Euphorie, mit der Stimmung, die aktuell hier auf dem Betzenberg herrscht, mit Sicherheit mehr als 6.000 den Weg nach Düsseldorf gefunden hätten." Und trotzdem, oder gerade deswegen: Der FCK ist Dritter in der Tabelle mit 17 Punkten nach neun Spieltagen. Wer hätte das gedacht. "Es ist Wahnsinn, was hier aktuell abgeht, sowohl auswärts als auch zuhause", sagt Jean Zimmer und setzt mit dem Blick auf den vollen FCK-Block bei Auswärtsspielen noch ein Statement hinterher: "Da macht es Spaß, des FCK-Trikot zu tragen".

Jean Zimmer zum FCK als Spitzenmannschaft: "haben noch viel zu tun"

Auch Düsseldorf ist gut in die Saison gestartet. Tabellenplatz sechs und nur zwei Punkte hinter dem FCK. Die Fortuna hat zuhause erst ein Spiel verloren, Kaiserslautern auswärts erst einmal gewonnen. FCK-Coach Dirk Schuster betont immer wieder, sein Team sei noch keine Spitzenmannschaft. Jean Zimmer meint: "Wir haben noch kein Spiel zu null gespielt, von daher sind wir also noch ein gutes Stück weg von einer Spitzenmannschaft. Wir haben noch sehr viel zu tun. Im Moment läuft einiges für uns, wir machen zum richtigen Zeitpunkt die Tore, haben das Quäntchen Glück. Das erarbeiten wir uns auch, Spiel für Spiel. Aber ich wehre mich dagegen zu sagen, dass wir eine Spitzenmannschaft sind."

Tobias Raschl: Stück für Stück noch mehr Qualität erarbeiten

Auch Tobias Raschl findet, dass der FCK auf einem guten Weg sei. "Wir finden gerade alle gut zusammen (...) und erarbeiten uns ein Stück für Stück noch mehr Qualität, die uns vorher vielleicht nicht so bewusst war."

Flutlichtspiel. Volles Stadion, mittendrin "Family & Friends" von Tobias Raschl und Jean Zimmer. Der Tabellendritte gegen den Fünften. Vor einem Jahr gewann der FCK in Düsseldorf 2:1 - durch einen verwandelten Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit. An einem Freitagabend. Gewinnt der FCK wieder, wird es schwer, sich noch länger gegen den Titel "Spitzenmannschaft" zu wehren.