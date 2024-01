Der nächste Neue: Filip Kaloc soll FCK-Mittelfeld verstärken

per Mail teilen

Der tschechische Junioren-Nationalspieler Filip Kaloc wird vom tschechischen Erstligisten FC Banik Ostrava ausgeliehen und soll dem FCK im Kampf um den Klassenerhalt helfen.

"Filip Kaloc ist ein laufstarker Mittelfeldspieler, der taktisch gut ausgebildet ist und in jungen Jahren schon viele Erfahrungen in seiner Heimat sammeln konnte", wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Hengen freue sich, dass Kaloc sich für den 1. FC Kaiserslautern entschieden habe und hofft, "dass er die erfolgreiche Tradition tschechischer Spieler beim FCK fortführen kann."

Kapitän der tschechischen U21-Nationalmannschaft

Filip Kaloc begann in seiner Heimatstadt Ostrava beim MFK Vitkovice mit dem Fußballspielen und wechselte von dort zu Banik Ostrava. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften und unterschrieb mit 18 Jahren seinen ersten Profivertrag. Nach einer halbjährigen Leihe zum MFK Vitkovice kehrte er zu Banik Ostrava zurück und lief in insgesamt 118 Pflichtspielen für den Klub auf.

Für die Tschechische Republik durchlief Filip Kaloc alle Junioren-Nationalmannschaften. Bei der U21-Europameisterschaft im vergangenen Sommer war er Kapitän der tschechischen Mannschaft, die jedoch in der Vorrunde ausschied.

Kaloc freut sich auf den Betzenberg und die Fans

Der 23-Jährige freue sich laut Verein darauf, ein Teil des "sehr traditionsreichen" FCK zu sein und möchte sich auf dem Platz so erfolgreich zeigen, wie es vorher schon einige tschechische Spieler getan haben. "Ich kann es nicht erwarten, auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft zu helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Außerdem freue ich mich schon sehr auf das Stadion und die Fans", wird Kaloc zitiert.