Ein Jahr Dirk Schuster beim FCK: "Überragende Zeit"

per Mail teilen

Seit dem 11.05.22 ist Dirk Schuster FCK-Trainer. Unter ihm spielten die Roten Teufel ein äußerst erfolgreiches Jahr. Nun möchte der Trainer den Rest dieser Saison positiv gestalten. Der Anfang: Ein Sieg gegen Bielefeld.

"Ich habe die Zeit hier überragend wahrgenommen", sagt Dirk Schuster nachdem er auf den Tag genau ein Jahr Trainer beim 1. FC Kaiserslautern ist. Die Relegation und der damit verbundene Aufstieg seien für ihn und sein Trainerteam "ein Riesenhighlight" gewesen, an dem aber auch der ehemalige Trainer Marco Antwerpen einen "Riesenanteil" hatte.

Die Euphorie dieses Erfolgs habe die Mannschaft zu einem großen Teil auch in die neue Spielzeit mitnehmen können und eine "sehr gute Hinrunde" gespielt. Auch wenn die Rückrunde etwas schwieriger verlaufen ist, möchte Schuster "die letzten drei Spiele für den FCK sehr positiv gestalten", ein genaues Ziel gibt er dabei aber nicht aus. Für die Partie am Samstag gegen Arminia Bielefeld (13:00 Uhr), ist der Trainer hingegen klarer in seiner Wortwahl: "Das Ziel sind drei Punkte."

Gegner Arminia Bielefeld steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt

Mit der Arminia kommt ein Gegner auf den Betzenberg, für den es noch um sehr viel geht. Bielefeld steht drei Spieltage vor Saisonende auf dem Relegationsplatz 16 und damit mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt. "Sie werden uns im körperlichen Bereich alles abverlangen und wir müssen, wie in den letzten Spielen auch, wieder an unsere Grenzen gehen", sagt Schuster.

Gegen Bielefeld muss der Trainer aber auf einige Spieler verzichten. Marlon Ritter, Avdo Spahic und Aaron Basenach stehen nicht zur Verfügung. Hinter den Einsätzen von Andreas Luthe, Kevin Kraus, Nicolai Rapp und Nicolas de Préville stehen noch Fragezeichen. Sollte Stammtorwart Luthe erneut ausfallen, wird aller Voraussicht nach der 23-jährige Julian Krahl zu seinem zweiten Einsatz kommen.

Erneut 40.000 Zuschauer auf dem Betzenberg

Verlassen können sich die Roten Teufel einmal mehr auf die Unterstützung ihrer treuen Anhänger. Rund 40.000 Karten für das Spiel gegen Bielefeld sind bereits verkauft. Ein weiterer Ansporn am Samstag: Die Meistermannschaft von 1998 wird im Stadion sein.