In diesen Tagen jährt sich zum 25. Mal eine der größten Sensationen der Bundesliga: Der 1. FC Kaiserslautern feierte 1998 als Aufsteiger die Meisterschaft. SWR Sport würdigt das Wunder mit einer Podcast-Serie.

Es ist bis heute eine der größten Fußball-Sensationen in Deutschland. Manche sprechen auch von einem Fußball-Wunder - von einem "teuflischen Wunder". Vor 25 Jahren gewann der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger die deutsche Meisterschaft. Neben der 45-minütigen, emotionalen Dokumentation, abrufbar in der ARD Mediathek, würdigt SWR Sport den Husarenritt der Roten Teufel mit einer Podcast-Serie.

Folge 1: Der Abstieg

Im ersten Teil schauen wir zurück, zwei Jahre vor den Triumph, auf den tragischen Abstieg, den ersten nach 33 Jahren für das Bundesliga-Gründungsmitglied 1. FC Kaiserslautern. Nach dem 1:1 in Leverkusen am letzten Spieltag der Saison 1995/96 steigen die Roten Teufel ab. In der Folge kommen unter anderem Rudi Völler, der sich an den weinenden FCK Kapitän Andreas Brehme erinnert, und Martin Wagner zu Wort. Er verpasste wegen einer Sperre nicht nur die Partie auf dem Platz, sondern, aufgrund von Benzinmangel, auch die rechtzeitige Anreise nach Leverkusen.

"Ich bin im Radio abgestiegen", erinnert sich Wagner an den bis dahin schlimmsten Moment seiner Karriere. Wobei er sich nur eine Woche später zum Helden krönte - als Torschütze beim 1:0-Sieg im DFB Pokalfinale gegen den Karlsruher SC.

Folge 2: König Otto

Coach beim Lauterer Pokalerfolg war Eckhard Krautzun - ein Trainer auf Abruf. Denn bei Bayern München wurde Ende April 1996 Otto Rehhagel entlassen, was natürlich auch dem damaligen Chef des FCK-Aufsichtsrats, Jürgen "Atze" Friedrich, nicht entgangen war. Beide, die bereits Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre zusammen für die Roten Teufel in der Bundesliga spielten, trafen sich in Frankfurt.

"Sie waren in Schwierigkeiten und er sagte, 'Otto, du musst uns unbedingt helfen.' Dann habe ich entschieden und gesagt, 'Ok, ich mache das'", erinnert sich Rehhagel. Und das Wunder nahm seinen Lauf. Der direkte Wiederaufstieg als Zweitligameister mit zehn Punkten Vorsprung. Dann der erste Spieltag in der neuen Saison, ausgerechnet beim Ex-Klub von König Otto, den Münchner Bayern, wo der FCK durch einen Treffer des Dänen Michael Schjønberg mit 1:0 triumphierte.

Folge 3: Wunder geschehen

Der Erfolg im Münchner Olympiastadion war der Start einer unglaublichen Saison. Bis auf die Spieltage eins und drei war der 1. FC Kaiserslautern durchgehend Tabellenführer und schaffte bereits am 33. Spieltag die Sensation. Da der Konkurrent aus München nur ein 0:0 beim MSV Duisburg erreichte, kannte der Jubel im Fritz-Walter-Stadion nach dem 4:0 über den VfL Wolfsburg keine Grenzen mehr. Eine ganze Stadt, eine ganze Region war im Dauer-Party-Rausch. Oder, wie es Martin Wagner 25 Jahre später ausdrückt: "Eine unglaubliche Reise. Vom Tal der Hölle bis hoch auf den Olymp. Und das innerhalb von zwei Jahren." Es war auf jeden Fall eine Reise, die alle Beteiligten und die vielen Fans der Roten Teufel ihr Leben lang nicht vergessen werden. Das "teuflische Wunder" des FCK.

