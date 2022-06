Beatrice Egli, Bernhard Brink, Michelle und die Münchener Freiheit standen am Sonntag, 19. Juni zum Abschluss des SWR Sommerfestivals in Speyer auf der Bühne für ein heißes SWR4 Schlagerfest bei 37 Grad.

Michelle heizt den Fans ein

Bereits beim ersten Song standen die Schlagerfans von ihren Stühlen auf, tanzten und grölten auch bei hohen Temperaturen mit, als Sängerin Michelle loslegte. Als die Sängerin aus Villingen-Schwenningen dann ihre Hits „Idiot“ und „Und heute Nacht will ich tanzen“ auspackte, saß endgültig niemand mehr auf dem Stuhl. Einige Pärchen zog es sogar weg vom Publikumsbereich. Sie schafften sich ihre eigene Fläche für einige Runden Discofox. Das heiße Wetter interpretierte Michelle als glücklichen Zufall.

„Wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Wir dürfen glücklich sein und einfach nur die Musik genießen!“

Ex-Partner Matthias Reim hätte mit ihr heute Abend eigentlich die Bühne teilen sollen, fiel aber krankheitsbedingt aus. Für ihn sprang Bernhard Brink ein. Für ihr einstiges Duett mit Reim, „Idiot“, holte Michelle kurzerhand einen jungen Mann aus dem Publikum auf die Bühne, mit dem sie Hand in Hand über die Bühne tanzte.

„Tausend mal Du“ mit der Münchener Freiheit

Münchener Freiheit betraten nach Michelle die Bühne – und legten erstmal mit ruhigeren Balladen los. Der Stimmung schadete das nicht. Das Publikum passte sich schnell an den ruhigen Sound an und zückte auch im Hellen schon die Taschenlampen und Handys. Zwischen den soften Texten gab es von Sänger Tim Wilhelm aber auch klare politische Appelle:

„Wir alle stehen für Unterhaltung. Und das beinhaltet Haltung. Ich finde es unerträglich, dass im Herzen von Europa Krieg herrscht. Und was verbindet uns alle? Der Traum von Frieden“

Zum Schluss gab es natürlich noch den Hit „Ohne Dich“. Danach war Tim so begeistert, dass er das SWR Sommerfestival-Publikum gar nicht mehr verlassen wollte: „Ihr habt so großartig mitgesungen! Wir würden euch am liebsten in den Tourbus packen und mitnehmen.“

Bernhard Brink schaut zurück

Bernhard Brink begann den Abend musikalisch-nostalgisch. Wenige Wochen nach seinem 70. Geburtstag erzählte er dem Publikum von seinem ersten Auftritt bei Dieter Thomas Heck. Nicht ohne einstimmende Fans fing er außerdem an, diverse Songs aufzuzählen, in einer Art spontanem Medley, unterbrochen von Erzähl-Einlagen.

Aber auch Brink schlug ernste Töne an – was ihn jedoch nicht davon abhielt, am Ende zum lauten Mitsingen anzuregen bei seinen neueren Hits „100 Millionen Volt“ und „Lieder an die Liebe“.

„Ihr Lieben, ich kann nur eins sagen: Frieden, den brauchen wir, und Gesundheit. Jetzt könnt ihr alle mitsingen: Die Fischerchöre aus Speyer!“

Beatrice Egli: „Ihr gebt mir Geborgenheit“

Den Höhepunkt erreichte das SWR4 Schlagerfest dann mit dem Auftritt von Beatrice Egli. Sie startete ihr Konzert mit der gleichnamigen Single zu ihrem zuletzt erschienenen „Best-of“-Album „Bunt“. Die einstige DSDS-Gewinnerin, die wenig über ihr Privatleben bekannt gibt, wurde in einer Ansage allerdings sehr persönlich und emotional, als sie das Plakat eines kleinen Mädchens im Publikum entdeckte.

Ich glaube, das ist das Schönste: Wir alle werden nie erwachsen. Es ist das Wichtigste, dass wir alle ein Zuhause finden. Und für mich ist es in diesem Sommer das erste Mal wieder so.“

Die Emotionen bei Konzerten seien es, sagt Beatrice Egli, die ihr Geborgenheit schenken. Zum Ausklang des Abends durfte das durchgeschwitzte Publikum noch ein letztes Mal ausgelassen zu Eglis Charterfolg „Mein Herz" mitsingen und -tanzen.

