Das SWR Sommerfestival kommt 2023 nach Ingelheim

Wie jedes Jahr feiern wir auch nächstes Jahr wieder das SWR Sommerfestival. 2023 wird dieses vom 30. Juni bis 2. Juli in Ingelheim stattfinden. Dort können Sie wieder den Sommer feiern und dabei den SWR besser kennenlernen. Bei drei Abendveranstaltungen präsentieren SWR1, SWR3 und SWR4 herausragende Künstlerinnen und Künstler auf dem Vorplatz der kING. Hier darf getanzt und gelacht werden. Wer auf der Bühne steht, wird hier zeitnah bekannt gegeben.

Am Samstag und Sonntag können Sie außerdem die Medienwelt des SWR erkunden und einen Blick hinter die Kulissen von Radio, Fernsehen und Online-Angeboten werfen. Moderator:innen und Reporter:innen sind vor Ort und freuen sich auf den Austausch mit Ihnen. Sie können außerdem selbst Nachrichten sprechen oder per VR-Brille und Smartphone in die virtuelle Welt des SWR eintauchen – kurzum, Sie können die Medienwelt des SWR zum Mitmachen und Anfassen erleben. Mit Angeboten für Kinder und eigenem Bühnenprogramm erwartet Groß und Klein ein abwechslungsreiches Angebot – und das bei freiem Eintritt.